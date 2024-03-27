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На большинстве пляжей Греции запретят шезлонги: новые правила

Среда 27 марта 2024 17:18
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На большинстве пляжей Греции запретят шезлонги: новые правила Фото: Пляж в Греции (pixabay.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Туристы, которые решат отдохнуть на море в Греции этим летом, будут удивлены новыми правилами. На большинстве пляжей запретят устанавливать шезлонги.

Такие меры власти будут предпринимать, чтобы бороться с чрезмерным туризмом, сообщает РБК-Украина со ссылкой на schengenvisainfo.com.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис сообщил о новых правилах на пляжах. По его словам, этой весной будет действовать требование, чтобы 70% пляжей были без шезлонгов, чтобы уменьшить толпы туристов. На охраняемых территориях это требование будет касаться 85% пляжей. В экологически чувствительных зонах лежаки запретят полностью.

Греция является одним из популярнейших европейских направлений для морского отдыха, поэтому не удивительно, что страна сталкивается с чрезмерным туризмом. Высокий спрос на пляжные места привел к проблемам толп, так как многие рестораны и гостиницы занимают большие участки береговой линии, оставляя мало места для людей.

Теперь минимальное расстояние между береговой линией и шезлонгами будут строго контролировать. Между предпринимателями будут проводить онлайн-аукционы на право поставить свои лежаки.

К слову, все большее число стран вводят новые правила на пляжах. В испанском Бенидорме туристам могут грозить штрафы до 1200 евро за купание с полуночи до 7 утра. Португалия будет штрафовать до 36 000 евро за громкую музыку из портативных колонок. А на Сардинии туристам запрещено выходить на знаменитый пляж Спьяджа Роза – за это штрафуют до 3500 евро.

Напомним, мы писали, чт осемь из десяти чистейших пляжей мира – в Европе. В топ-10 попала и Греция.

Также мы рассказывали о сказочных прибрежных локациях Италии для посещения весной. Там солнечно и интересно, но мало туристов.

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