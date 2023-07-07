Не більше трьох пасажирів. Що треба знати про правила поїздки у таксі в Німеччині

Українським біженцям чи туристам у Німеччині доводиться потрапляти в ситуації, коли необхідно скористатися таксі. Такі служби мають свої особливості у цій країні.
Що треба знати про послуги таксі у Німеччині та як викликати автомобіль, TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на ukrainianingermany.de.
Служба таксі Німеччини маэ єдиний формат роботи – водії приватних авто пасажирів не перевозять. Замовити поїздку можна тільки через диспетчерську службу чи додаток, також – на стоянці готелю чи вокзалу.
Всі автомобілі служб таксі – німецького виробництва. Машини зазвичай бежевого кольору, хоча можна побачити жовті, чорні, білі, сріблясті.
Оператори таксі в Німеччині можуть брати пасажирів лише у районах, які зазначені в їхній ліцензії, хоча везуть за адресою, куди людині треба.
Деякі компанії вводять місячні абонементи. Деякі пільгові категорії можуть скористатися таксі за зниженими тарифами (приблизно утричі).
Для пасажирів діють такі правила:
Деякі служби також пропонують клієнтам російськомовних водіїв.
Водії таксі у Німеччині повинні брати із тротуару та виймати з машини багаж пасажира, але не нести речі до порогу. Безкоштовно перевозяться інвалідні візки, коляски. У машині має бути розміщена табличка з іменем та фотографією водія.
Фото: Одна зі служб таксі у Мюнхені (unsplash.com/antonio-sokic)
У Німеччинині найпопулярніші такі служби таксі, які мають мобільні додатки:
Також – Uber, який працює у Берліні, Кельні, Дюссельдорфі, Франкфурті, Гамбурзі, Ганновері, Мангеймі, Мюнхені, Ростоку та Штутгарті.
Замовити таксі однієї зі служб можна на онлайн-платформах Better Taxi та KiwiTaxi.
У службах таксі діють різні тарифи, але ціновий діапазон коливається від 1 до 3 євро за кілометр. Ціни за проїзд у містах такі:
Найдорожчим є перший кілометр поїздки, ціна знижується на 5-му чи 10-му. Поїздки на відстані 1-2 км розраховуються за спеціальним тарифом, у який не враховується плата за посадку.
Нагадаємо, ми розповідали, що українці зможуть їздити в Німеччину прямими поїздами.