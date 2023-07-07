Не більше трьох пасажирів. Що треба знати про правила поїздки у таксі в Німеччині

Українським біженцям чи туристам у Німеччині доводиться потрапляти в ситуації, коли необхідно скористатися таксі. Такі служби мають свої особливості у цій країні.

Що треба знати про послуги таксі у Німеччині та як викликати автомобіль, TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на ukrainianingermany.de.

Особливості таксі у Німеччині та правила для пасажирів

Служба таксі Німеччини маэ єдиний формат роботи – водії приватних авто пасажирів не перевозять. Замовити поїздку можна тільки через диспетчерську службу чи додаток, також – на стоянці готелю чи вокзалу.

Всі автомобілі служб таксі – німецького виробництва. Машини зазвичай бежевого кольору, хоча можна побачити жовті, чорні, білі, сріблясті.

Оператори таксі в Німеччині можуть брати пасажирів лише у районах, які зазначені в їхній ліцензії, хоча везуть за адресою, куди людині треба.

Деякі компанії вводять місячні абонементи. Деякі пільгові категорії можуть скористатися таксі за зниженими тарифами (приблизно утричі).

Для пасажирів діють такі правила:

у салоні може бути не більше трьох пасажирів;

у таксі категорично не можна палити чи вживати алкогольні напої – за це передбачений великий штраф.

Деякі служби також пропонують клієнтам російськомовних водіїв.

Водії таксі у Німеччині повинні брати із тротуару та виймати з машини багаж пасажира, але не нести речі до порогу. Безкоштовно перевозяться інвалідні візки, коляски. У машині має бути розміщена табличка з іменем та фотографією водія.

Фото: Одна зі служб таксі у Мюнхені (unsplash.com/antonio-sokic)

Як замовити таксі в Німеччині: номери телефонів та сервіси

У Німеччинині найпопулярніші такі служби таксі, які мають мобільні додатки:

Taxi Deutschland – номер телефону 22-456;

Taxi.eu;

Taxi Berlin – номер телефону 479-811;

Go Taxi – номер телефону 479-803;

Freenow/MyTaxi;

Taxi RUF Köln eG;

Bolt.

Також – Uber, який працює у Берліні, Кельні, Дюссельдорфі, Франкфурті, Гамбурзі, Ганновері, Мангеймі, Мюнхені, Ростоку та Штутгарті.

Замовити таксі однієї зі служб можна на онлайн-платформах Better Taxi та KiwiTaxi.

Які ціни на проїзд у таксі в містах Німеччини

У службах таксі діють різні тарифи, але ціновий діапазон коливається від 1 до 3 євро за кілометр. Ціни за проїзд у містах такі:

Берлін – вартість початкової ціни поїздки 3,9 євро, вартість 1 км – 2 євро;

Дюссельдорф – 4,5 євро та 2,20 євро відповідно;

Мюнхен – 3,70 та 1,90 євро;

Ольденбург – 3,50 євро, 2,1 євро;

Гейдельберг – 3,00 євро, 2,6 євро;

Бремен – 4,15 та 1,25 євро;

Штудгарт – 3,10 та 2,30 євро;

Дортмунд – 3,50 та 3,65 євро.

Франкфурт-на-Одері – 2,80 євро, 1,6 євро;

Найдорожчим є перший кілометр поїздки, ціна знижується на 5-му чи 10-му. Поїздки на відстані 1-2 км розраховуються за спеціальним тарифом, у який не враховується плата за посадку.

Нагадаємо, ми розповідали, що українці зможуть їздити в Німеччину прямими поїздами.