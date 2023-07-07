Не больше трех пассажиров. Что нужно знать о правилах поездки в такси в Германии

Украинским беженцам или туристам в Германии случается попадать в ситуации, когда необходимо воспользоваться такси. У таких служб есть свои особенности в этой стране.
Что нужно знать об услугах такси в Германии и как вызвать автомобиль, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на ukrainianingermany.de.
У службы такси Германии есть единственный формат работы – водители частных авто пассажиров не перевозят. Заказать поездку можно только через диспетчерскую службу или приложение, а также на стоянке отеля или вокзала.
Все автомобили служб такси – немецкого производства. Машины обычно бежевого цвета, хотя можно увидеть желтые, черные, белые, серебристые.
Операторы такси в Германии могут брать пассажиров только в районах, указанных в их лицензии, хотя везут по адресу, куда человеку нужно.
Некоторые компании вводят месячные абонементы. Некоторые льготные категории могут воспользоваться такси по сниженным тарифам (примерно в три раза).
Для пассажиров действуют следующие правила:
Некоторые службы также предлагают клиентам русскоговорящих водителей.
Водители такси в Германии должны брать с тротуара и вынимать из машины багаж пассажира, но не нести вещи к порогу. Бесплатно перевозятся инвалидные коляски. В машине должна быть размещена табличка с именем и фотографией водителя.
Фото: Одна из служб такси в Мюнхене (unsplash.com/antonio-sokic)
В Германии наиболее популярны такие службы такси, имеющие мобильные приложения:
Также – Uber, работающий в Берлине, Кельне, Дюссельдорфе, Франкфурте, Гамбурге, Ганновере, Мангейме, Мюнхене, Ростоке и Штутгарте.
Заказать такси одной из служб можно на онлайн платформах Better Taxi и KiwiTaxi.
В службах такси действуют разные тарифы, но ценовой диапазон колеблется от 1 до 3 евро за километр. Цены за проезд в городах следующие:
Самым дорогим является первый километр поездки, цена снижается на 5-м или 10-м. Поездки на расстоянии 1-2 км рассчитываются по специальному тарифу, в который не учитывается плата за посадку.
Напомним, мы говорили, что украинцы смогут ездить в Германию прямыми поездами.