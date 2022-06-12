Билеты по 9 евро. Впечатляющие маршруты по Германии для путешествия на поезде

Долины с винодельнями и старинные замки: живописные локации вдоль маршрутов железных дорог
На протяжении трех месяцев — в июне, июле и августе, — в Германии будет доступна акция: билеты на поезд за 9 евро. Билет действителен для транспортных предложений Deutsche Bahn — поезда RB, поезда RE, U-Bahn, S-Bahn, автобусы и трамваи
Предложение от железной дороги Германии уже вызвало немалый ажиотаж среди жителей страны и иностранных путешественников.
TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на DW рассказывает о самых красивых железнодорожных маршрутах Германии. Эти места точно стоит посетить, если вы сейчас находитесь в стране.
"Возможно, это лучшее предложение в истории немецких железнодорожных путешествий: три летних месяца 2022 года многие поездки на поезде будут стоить всего 9 евро (9,50 долларов США)", — пишет издание.
Не пропустите маршрут вокруг Шварцвальда, пересекающий Равеннский мост на юге Германии.
Шварцвальд – живописный горный массив в земле Баден-Вюртемберг на юго-западе Германии. Простирается с севера на юг вдоль течения Рейна. Высочайшая точка — гора Фельдберг высотой 1493 метров. Массив покрыт густым хвойным или буковым лесом, здесь множество живописных горных озер.
Равеннский мост – красивый 58-метровый виадук, изначально сооруженный в 1885 году. Мост был взорван немецкими войсками в конце Второй мировой войны. Его перестроили в 1947–1948 годах. Путешествуя по этому маршруту, можно насладиться впечатляющими пейзажами и природой.
Фото: Равеннский мост (wikipedia.org)
Фото: Первый Равеннский мост, фото 1900 года (wikipedia.org)
Независимо от того, путешествуете вы на лодке, автомобиле, велосипеде или поезде, поездка по местности около Рейна вам обязательно запомнится.
Одна из самых красивых частей - долина Верхнего Среднего Рейна, которая соединяет Бинген, Рюдесхайм и Кобленц. Этот знаменитый среди путешественников винодельческий район, усеянный замками и очаровательными деревнями.
Объект был внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 2002 году. Обязательно насладитесь видом из окна во время следования поезда по этому 67-километровому маршруту.
Фото: Объект наследия ЮНЕСКО – замок Кац в Ущелье Рейна. Это популярное название долины Верхнего Среднего Рейна (wikipedia.org)
Путешествие по реке Мозель — еще один захватывающий железнодорожный маршрут в Германии. Начните поездку с города Кобленц, где встречаются реки Рейн и Мозель, а затем прогуляйтесь вдоль многочисленных виноградников и замков. А также - живописных деревень, таких как Кохем-ан-дер-Мозель.
Deutsche Bahn управляет линией Мозеля от Кобленца до Трира. Низкая цена за проезд на поезде по маршруту делает более доступной остановку и дегустацию местных вин по пути.
Фото: В городе Кобленц сливаются реки Рейн и Мозель (unsplash.com)
Железнодорожные пути вдоль Боденского озера на юге страны – еще один замечательный вариант захватывающего путешествия на поезде по Германии. К примеру, поезд RE5 отправляется из Штутгарта, а его конечная остановка — в баварском городе Линдау.
Боденское озеро, известное также как озеро Констанц, – самое большое и одно из самых глубоких озер в Альпах, впечатляющее своими большими размерами и невероятными пейзажами вокруг. Расположено на границе Германии, Швейцарии и Австрии. Через Боденское озеро протекает река Рейн. На побережье Боденского озера располагаются ряд фешенебельных курортов.
Фото: Боденское озеро на границе трех государств – Германии, Швейцарии и Австрии (wikipedia.org)
Прогуляйтесь по полям диких цветов и природе и полюбуйтесь видами на Альпы перед конечной остановкой — там вы сможете исследовать старый город на острове — Линдау.
Линдау – исторически богатый город в Германии, в земле Бавария. Принадлежит к числу самых популярных у туристов городов этой земли. Многочисленные достопримечательности города не оставят вас равнодушными.
Фото: Город Линдау (wikipedia.org)
Ценители путешествий на поезде могут проехать по железной дороге из Мюнхена в Баварии через Альпы до красивого австрийского города Зальцбург, по маршруту по линии Баварского меридиана. На такой поезд тоже можно приобрести билет всего за 9 евро.
Зальцбург расположен в западной Австрии и является четвертым по размерам городом страны после Вены, Граца и Линца.
Фото: Зальцбургские Альпы — часть Восточных Альп на территории Австрии и Германии (wikipedia.org)
Зальцбург – своего рода уникальный город, где гармонично соединяются и красивые природные ландшафты, и старинная архитектура, традиции и современность. Среди туристов Зальцбург прежде всего известен тем, что тут родился известный композитор Вольфганг Амадей Моцарт.
Фото: Зальцбург в Австрии (unsplash.com)
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