Квитки по 9 євро. Вражаючі маршрути Німеччині для подорожі поїздом

Протягом трьох місяців — у червні, липні та серпні, — в Німеччині буде доступна акція: квитки на поїзд за 9 євро. Квиток дійсний для транспортних пропозицій Deutsche Bahn — поїзди RB, поїзди RE, U-Bahn, S-Bahn, автобуси й трамваї.

Пропозиція від залізниці Німеччини вже викликала чималий ажіотаж серед жителів країни та іноземних мандрівників.

"Найкраща пропозиція в історії залізничних подорожей по Німеччині"

TRAVEL РБК-Україна з посиланням на DW розповідає про найкрасивіші залізничні маршрути Німеччини. Ці місця точно варто відвідати, якщо ви зараз перебуваєте в країні.

"Можливо, це найкраща пропозиція в історії німецьких залізничних подорожей: три літні місяці 2022 року багато поїздки на поїзді будуть коштувати всього 9 євро (9,50 доларів США)", — пише видання.

Равенський міст у Шварцвальді. Масивний ліс та старий віадук

Не пропустіть маршрут навколо Шварцвальда, що перетинає Равенський міст на півдні Німеччини.

Шварцвальд — мальовничий гірський масив у землі Баден-Вюртемберг на південному заході Німеччини. Простягається з півночі на південь вздовж течії Рейну. Найвища точка — гора Фельдберг висотою 1493 метрів. Масив покритий густим хвойним або буковим лісом, тут безліч мальовничих гірських озер.

Равенський міст — красивий 58-метровий віадук, спочатку споруджений у 1885 році. Міст був підірваний німецькими військами в кінці Другої світової війни. Його перебудували в 1947-1948 роках. Подорожуючи цим маршрутом, можна насолодитися вражаючими пейзажами та природою.

Фото: Равенський міст (wikipedia.org)

Фото: Перший Равенський міст, фото 1900 року (wikipedia.org)

Верхній і Середній Рейн. Долина замків та виноробень

Незалежно від того, подорожуєте ви на човні, автомобілі, велосипеді або поїзді, поїздка місцевістю біля Рейну вам обов'язково запам'ятається.

Одна з найкрасивіших частин - долина верхнього Середнього Рейну, яка з'єднує Бінген, Рюдесгайм і Кобленц. Цей знаменитий серед мандрівників виноробний район, усіяний замками й чарівними селами.

Об'єкт був внесений до Списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО у 2002 році. Обов'язково насолодіться видом з вікна під час слідування поїзда цим 67-кілометровим маршрутом.

Фото: Об'єкт спадщини ЮНЕСКО — замок Кац в Ущелині Рейну. Це популярна назва долини верхнього Середнього Рейну (wikipedia.org)

Маршрут вздовж річки Мозель. Місто Кобленц і колоритні села

Подорож річкою Мозель — ще один захоплюючий залізничний маршрут в Німеччині. Почніть поїздку з міста Кобленц, де зустрічаються річки Рейн і Мозель, а потім прогуляйтеся вздовж численних виноградників і замків. А також — мальовничих сіл, таких як Кохем-ан-дер-Мозель.

Deutsche Bahn управляє лінією Мозеля від Кобленца до Тріра. Низька ціна за проїзд на поїзді по маршруту робить більш доступною зупинку і дегустацію місцевих вин по дорозі.

Фото: У місті Кобленц зливаються річки Рейн та Мозель (unsplash.com)

Ліндау та Боденське озеро серед альпійських вершин

Залізничні колії вздовж Боденського озера на півдні країни-ще один чудовий варіант захоплюючої подорожі поїздом по Німеччині. Наприклад, поїзд RE5 відправляється зі Штутгарта, а його кінцева зупинка — у баварському місті Ліндау.

Боденське озеро, відоме також як озеро Констанц — найбільше і одне з найглибших озер в Альпах, яке вражає своїми великими розмірами і неймовірними пейзажами навколо. Розташоване на кордоні Німеччини, Швейцарії та Австрії. Через Боденське озеро протікає річка Рейн. На узбережжі Боденського озера розташовується низка фешенебельних курортів.

Фото: Боденське озеро на кордоні трьох держав – Німеччини, Швейцарії та Австрії (wikipedia.org)

Прогуляйтеся серед полів диких квітів на природі й помилуйтеся видами на Альпи перед кінцевою зупинкою — там ви зможете дослідити старе місто на острові — Ліндау.

Ліндау — історично багате місто в Німеччині, в землі Баварія. Належить до числа найпопулярніших у туристів міст цієї землі. Численні пам'ятки міста не залишать вас байдужими.

Фото: Місто Ліндау (wikipedia.org)

Мюнхен-Зальцбург. З Баварії до Австрії

Поціновувачі подорожей на поїзді можуть проїхати залізницею з Мюнхена в Баварії через Альпи до красивого австрійського міста Зальцбург, маршрутом по лінії Баварського меридіана. На такий поїзд теж можна придбати квиток всього за 9 євро.

Зальцбург розташований в Західній Австрії і є четвертим за розмірами містом країни після Відня, Граца і Лінца.

Фото: Зальцбурзькі Альпи — частина Східних Альп на території Австрії та Німеччини (wikipedia.org)

Зальцбург — свого роду унікальне місто, де гармонійно поєднуються і красиві природні ландшафти, і старовинна архітектура, традиції і сучасність. Серед туристів Зальцбург насамперед відомий тим, що тут народився відомий композитор Вольфганг Амадей Моцарт.

Фото: Зальцбург в Австрії (unsplash.com)

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