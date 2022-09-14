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Вместо билета за 9 евро. В Берлине вводят новый проездной с 1 октября

Фото: Проезд в метро Берлина (pixabay.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Проезд в черте города будет стоить 29 евро

Билет за 9 евро в Германии получит "преемника" – новый дешевый проездной на общественный транспорт. Нововведение планируется пока только в Берлине – с 1 октября.

Сколько будет стоить проездной и при каких условиях удастся его реализовать, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на The Berlin Spectator.

Первым дешевый проездной введет Берлин: какой будет цена

Месячный проездной на все виды транспорта по всей Германии за 9 евро, который действовал летом, получил небывалую популярность. За сезон было продано 54 миллиона таких проездных. Однако с 1 сентября цены на проезд в регионах страны вернулись к прежнему уровню, что вызвало волну возмущения у немцев на фоне инфляции и повышения тарифов на электричество.

Фото: Проездной за 9 евро вызвал ажиотаж летом (gettyimages.com)

Пока федеральное правительство разрабатывает вероятные "преемники" за 49 или 69 евро с 1 января 2023 года, сенат Берлина решил ввести свой проездной уже с 1 октября. Билет будет стоить 29 евро.

Мер Берлина Франциска Гиффай хочет договориться о сотрудничестве с властями Бранденбурга в вопросе дешевого проезда. В таком случае для проезда, к примеру, в аэропорт в Бранденбурге не нужно будет оплачивать дополнительные суммы. Вопрос будет обсуждаться на этой неделе.

В любом случае в Берлине готовы действовать даже в одиночку. По предварительным оценкам, проездной за 29 евро обойдется бюджету в 105 млн евро.

Одно из отличий проездного за 29 евро от билета за 9 евро – новая цена будет автоматически доступна тем, кто оформил сезонный абонемент на проезд в зоне AB.

Напомним, мы писали, в Германии увеличат пособие по безработице для украинцев.

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