RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Замість квитка за 9 євро. У Берліні вводять новий проїзний із 1 жовтня

Фото: Проїзд у метро Берліна (pixabay.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Проїзд в межах міста буде коштувати 29 євро

Квиток за 9 євро в Німеччині отримає "наступника" - новий дешевий проїзний на громадський транспорт. Нововведення планується поки тільки в Берліні - із 1 жовтня.

Скільки коштуватиме проїзний і за яких умов вдасться його реалізувати, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на The Berlin Spectator.

Першим дешевий проїзний введе Берлін: якою буде ціна

Місячний проїзний на всі види транспорту по всій Німеччині за 9 євро, який діяв влітку, отримав небувалу популярність. За сезон було продано 54 мільйони таких проїзних. Однак з 1 вересня ціни на проїзд в регіонах країни повернулися до колишнього рівня, що викликало хвилю обурення у німців на тлі інфляції і підвищення тарифів на електрику.

Фото: Проїзний за 9 євро викликав ажіотаж влітку (gettyimages.com)

Поки федеральний уряд розробляє ймовірні "наступники" за 49 або 69 євро з 1 січня 2023 року, сенат Берліна вирішив запровадити свій проїзний вже з 1 жовтня. Квиток коштуватиме 29 євро.

Мер Берліна Франциска Гіффай хоче домовитися про співпрацю з владою Бранденбурга в питанні дешевого проїзду. В такому випадку для проїзду, наприклад, в аеропорт в Бранденбурзі не потрібно буде оплачувати додаткові суми. Питання буде обговорюватися на цьому тижні.

У будь-якому випадку в Берліні готові діяти навіть самотужки. За попередніми оцінками, проїзний за 29 євро обійдеться бюджету в 105 млн євро.

Одна з відмінностей проїзного за 29 євро від квитка за 9 євро - нова ціна буде автоматично доступна тим, хто оформив сезонний абонемент на проїзд в зоні AB.

Нагадаємо, ми писали, у Німеччині збільшать допомогу з безробіття для українців.

Читайте РБК-Україна в Google News
ГерманияБіженці