Безветренные бухты от 300 евро за двоих: туры в Египет рекордно подешевели в начале октября

В Египет на отдых в начале октября можно отправиться по цене авиабилета. "Горящие" туры на популярные курорты Красного моря предлагают от 150 евро с человека.

Низкие цены, вероятно, связаны с межсезоньем – до школьных каникул осталось еще несколько недель. Также, с быстрым ростом заболеваемости COVID в разных странах, что традиционно снижает турпотоки в курортные страны.

Какая погода в Египте в октябре

В октябре начинается самый комфортный сезон пляжного отдыха на курортах Красного моря. В этом месяце отступает экстремальная жара. Благодаря снижению дневной температуры, в этом месяце намного комфортнее посещать пирамиды и музеи Каира с однодневными экскурсиями.

Фото: В Египте - комфортная для купания погода (booking.com)

В Хургаде в эти дни тепло – температура днем – +32 градуса, ночью – +25. Вода – около +27 градусов. В Шарм-эль-Шейхе погода не уступает – +33 градуса днем и +26 ночью. Вода держится на такой же отметке – +27 градусов. Более теплое море – в Марса Аламе – +28 градусов. Зато и днем там +30-32 градуса.

Также в октябре не так сильно чувствуется ветер в бухтах и после купания отдыхающим не холодно. Впрочем, ветренные бухты бывают закрыты для купания из-за волн – на что туристы также обращают внимание при выборе отелей. В эти дни, согласно данным синоптиков, на курортах Шарм-эль-Шейха и Хургады скорость ветра – в пределах 5 м/с.

В чем причина дешевых путевок?

Похожая ситуация с низкими ценами на отдых в Египте наблюдалась и в апреле – в начале пляжного сезона. Тогда из-за опасений по поводу пандемии многие туристы отказывались от поездок, и туроператоры были вынуждены продавать туры по стоимости авиаперелета, чтобы заполнить места в самолетах.

Фото: Отдыхающие на пляже в Хургаде (booking.com)

"Стоимость одного авиаперелета для туриста стоит около 300 долларов. Стоимость отдыха в Египте не может быть ниже 350-400 долларов в среднем отеле. Если вам предлагают тур дешевле, то это значит, что очень горят авиабилеты у туроператора. Если кресло в самолете "сгорает", то его готовы продать хоть за 50 долларов", - объяснил РБК-Украина Олег Кулик, директор сети агентств "Поехали с нами".

При этом он советует рассматривать варианты отдыха в Египте в категории отелей от 4 звезд, чтобы тур стоил хотя бы 300 долларов с человека. По "горящим" предложениям турист все равно получает отдых ниже себестоимости.

Фото: Пример "горящих" туров в Египет в начале октября (скриншот РБК-Украина)

Сколько стоит отдых на курортах Египта в октябре?

Мы проверили цены на туры на курорты Египта с авиаперелетом и питанием "все включено" на двоих с вылетом с 3 по 10 октября у ведущих туристических компаний и выбрали самые низкие цены.

У компании "Farvater" в 4* отеле в Хургаде можно провести неделю вдвоем по цене от 11343 гривен с вылетом 4 октября, в Шарм-эль-Шейхе – от 11669 гривен, в Марса Аламе – от 16533 гривен с вылетом 4 октября. В 5* отеле в Сома Бей возле Хургады – от 15438 гривен с вылетом 4 октября, на несколько сотен гривен дороже обойдется отдых в отеле Шарм-эль-Шейха.

У компании "Happy Rest" – 7 ночей в 3* отеле Хургады ободутся от 8556 гривен с вылетом 3 октября. В 4* отеле Шарм-эль-Шейха 7 ночей – от 11470 гривен, в Хургаде – от 13089 с вылетом 4 октября. В 5* отеле самый недорогой вариант отдыха – от 14920 гривен с вылетом 3 октября.

У компании "Пилигрим" – недельный отдых в 4* отеле в Шарм-эль-Шейхе обойдется от 350 евро – 10843 гривен (с питанием "полупансион") с вылетом 4 октября, с питанием "все включено" – от 12420 гривен. В Хургаде – от 16212 гривен с вылетом 5 октября. В 5* отелях в Египте можно найти варианты по цене от 15390 гривен (479 евро) в Шарм-эль-Шейхе с вылетом 3 октября.

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