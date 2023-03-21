Безкоштовний потяг в Німеччину продовжили до травня: умови поїздки

Евакуаційний потяг до Німеччини продовжили до травня 2023 року. У квітні він вирушатиме до Ганновера з Перемишля по парних днях.

Що потрібно знати про особливості поїздки, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на Telegram-канал "Пшемисль – Ганновер Мессе гуманітарний поїзд".

Графік руху та правила поїздки в Німеччину

Безкоштовний поїзд із польської станції Перемишль відправляється через день до німецького міста Ганновер із єдиною транзитною зупинкою у Франкфурті-на-Одері для тих, хто планує мандрувати в Берлін і далі.

У зворотному напрямку до Польщі склад їде без пасажирів.

Графік руху у квітні по парних датах:

Перемишль – відправлення о 22:30;

Франкфурт-на-Одері (транзитна зупинка) – 10:00 (+-1 година);

Ганновер Messe/Laatzen – 16:00 (+-1 година).

Ті, хто хоче виїхати в Німеччину з метою евакуації, мають чекати на платформі польської станції у потрібний час. Зорієнтуватися на місці допомагають волонтери та працівники Червоного Хреста.

При посадці діє пріоритет: спочатку люди з браслетами від польського Червоного Хреста, потім сім'ї з дітьми, люди похилого віку та люди з інвалідністю, а потім всі інші.

Фото: Евакуаційний поїзд від німецького уряду (t.me/railadventure)

Організатори спростовують фейк про скасування рейсів

"За останню добу у мережі з’явилась інформація про панічні заклики їхати у Перемишль, щоб нашим потягом дістатись Ганновера, бо начебто кількість вагонів кожного рейсу збільшиться майже вдвічі через те, що незабаром рейси взагалі скасують", – пишуть на сторінці проекту.

Організатори офіційно спростовують плітки та просять не брати таку інформацію до уваги.

"Остаточна кількість вагонів, які можуть вмістити в себе людей для подорожі, відома тільки по факту прибуття у Перемишль після повернення із Німеччини. Саме тоді вже є розуміння того, скільки вагонів є працездатними, аби забезпечити вашу подорож не тільки місцями, а й теплом", – пояснюють пасажирам.

Зазначається, що неможливо щоразу публікувати інформацію про кількість вагонів.

"Але ми завжди інформуємо наших партнерів про кількість, на яку вони можуть розраховувати, аби супроводити вас на потяг. Мова йде саме про ті місця, де ви отримуєте браслети", – пояснюють у проекті.

"Не всім вдається виїхати з першого разу" – волонтери

Через день на станцію в Перемишлі прибуває потяг, який складається з трьох-п’яти вагонів. Загалом він може вмістити від 180 до 340-350 осіб.

Фото: Українські біженці в Перемишлі (gettyimages.com)

Щоб скористатися цим потягом, до Перемишля часто приїжджають навіть із віддалених міст Польщі, писало видання ukrayina.pl.

"Щодня до нас приїжджають поїздами люди з України. Також щодня є один-два автобуси для евакуації зі Львова. Вони завжди повні", – розповіла координаторка Центру гуманітарної допомоги в Перемишлі Анна Місняк.

Як пояснив один із волонтерів на станції Перемишль, не всім вдається виїхати в Ганновер з першого разу. Щоб отримати місце у поїзді, треба пройти через пункти колективного проживання.

Виїхати відразу можливо, лише якщо в останні хвилини перед відправленням є вільні місця. Такі правила встановила німецька сторона спільно з польським Червоним Хрестом і Центром гуманітарної допомоги в Перемишлі.

"З німецької сторони ми завжди знаємо, скільки місць в той день. Ми ведемо облік. Якщо хтось не встигне в певний день, то може переночувати у нас у Перемишлі та поїхати одним із наступних потягів", – додала Анна Місняк.

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