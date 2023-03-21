Бесплатный поезд в Германию продлили до мая: условия поездки

Эвакуационный поезд в Германию продлили до мая 2023 года. В апреле он будет отправляться в Ганновер из Перемышля по четным дням.

Что нужно знать об особенностях поездки, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на Telegram-канал "Пшемысль – Ганновер Мессе гуманитарный поезд".

График движения и правила поездки в Германию

Бесплатный поезд с польской станции Перемышль отправляется через день в немецкий город Ганновер с единственной транзитной остановкой во Франкфурте-на-Одере для тех, кто планирует путешествовать в Берлин и дальше.

В обратном направлении в Польшу состав едет без пассажиров.

График движения в апреле по четным датам:

Перемышль – отправление в 22:30;

Франкфурт-на-Одере (транзитная остановка) – 10:00 (+-1 час);

Ганновер Messe/Laatzen – 16:00 (+-1 час).

Те, кто хочет уехать в Германию для эвакуации, должны ждать на платформе польской станции в нужное время. Сориентироваться на месте помогают волонтеры и работники Красного Креста.

При посадке действует приоритет: сначала люди с браслетами от польского Красного Креста, потом семьи с детьми, пожилые люди и люди с инвалидностью, а потом все остальные.

Фото: Эвакуационный поезд от немецкого правительства (t.me/railadventure)

Организаторы опровергают фейк об отмене рейсов

"За последние сутки в сети появилась информация о панических призывах ехать в Перемышль, чтобы нашим поездом добраться до Ганновера, потому что якобы количество вагонов каждого рейса увеличится почти вдвое из-за того, что вскоре рейсы вообще отменят", – пишут на странице проекта.

Организаторы официально опровергают сплетни и просят не принимать такую информацию во внимание.

"Окончательное количество вагонов, которые могут вместить в себя людей для путешествия, известно только по факту прибытия в Перемышль по возвращении из Германии. Именно тогда уже есть понимание того, сколько вагонов рабочие, чтобы обеспечить ваше путешествие не только местами, но и теплом", – объясняют пассажирам.

Отмечается, что невозможно каждый раз публиковать информацию о количестве вагонов.

"Но мы всегда информируем наших партнеров о количестве, на которое они могут рассчитывать, чтобы сопроводить вас на поезд. Речь идет именно о тех местах, где вы получаете браслеты", – объясняют в проекте.

"Не всем удается выехать с первого раза" – волонтеры

Через день на станцию в Перемышле прибывает поезд, состоящий из трех-пяти вагонов. В общей сложности он может вместить от 180 до 340-350 человек.

Фото: Украинские беженцы в Перемышле ( gettyimages.com )

Чтобы воспользоваться этим поездом, в Перемышль часто приезжают даже из отдаленных городов Польши, пишет издание ukrayina.pl.

"Ежедневно к нам приезжают поездами люди из Украины. Также каждый день есть один-два автобуса для эвакуации из Львова. Они всегда полные", - рассказала координатор Центра гуманитарной помощи в Перемышле Анна Мисняк.

Как объяснил один из волонтеров на станции Перемышль, не всем удается выехать в Ганновер с первого раза. Чтобы получить место в поезде, необходимо пройти через пункты коллективного проживания.

Выехать сразу возможно, только если в последние минуты перед отправкой есть свободные места. Такие правила установила немецкая сторона совместно с польским Красным Крестом и Центром гуманитарной помощи в Перемышле.

"С немецкой стороны мы всегда знаем, сколько мест в тот день. Мы ведем учет. Если кто-то не успеет в определенный день, то может переночевать у нас в Перемышле и поехать одним из следующих поездов", – добавила Анна Мисняк.

Напомним, мы писали, какие страны урезают поддержку украинским беженцам.

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