Бесплатный проезд для беженцев. Какие страны оставили льготы украинцам

В ряде стран Европы уже отменили или частично ограничили возможности бесплатного проезда беженцев, спасающихся от войны в Украине. Например, в большинстве случаев уже нельзя ездить без оплаты в междугородних и международных поездах Польши, Германии. Впрочем, в некоторых странах шанс воспользоваться свободным проездом еще остается.

TRAVEL РБК-Украина совместно с VisitUkraine.today подготовили подробную информацию о том, в каких странах оставили возможности проезда в транспорте для украинцев бесплатно или со льготами.

Обратите внимание. Актуальную информацию об условиях проезда в транспорте стран ЕС нужно регулярно проверять, ведь актуальные сегодня льготы могут отменить в любой момент.

Австрия

Беженцы из Украины могут бесплатно пользоваться общественным транспортом Вены Wiener Linien до конца сентября.

Спасающиеся от войны украинцы могут оформить билет "Not-Ticket Ukraine" для бесплатного проезда в поездах ÖBB по всей территории Австрии. Получить "Not-Ticket Ukraine" можно в поезде у персонала или в кассах ÖBB на вокзалах. С "Not-Ticket Ukraine" вы можете пользоваться всеми поездами местного и междугороднего сообщения ÖBB в Австрии. Билет действителен для 2-го класса поездов. Бесплатный билет действует в день его выдачи и на следующий день. Следовательно, в целом два дня.

Фото: Поезд в Обертрауэне, Австрия (unsplash.com)

Бельгия

Украинские беженцы могут воспользоваться правом бесплатного проезда в сети SNCB в день прибытия в Бельгию (в международных поездах, следующих в/из Германии, Нидерландов, Люксембурга и Франции). Для этого им необходимо предъявить билет DB "Helpukraine" и/или свой украинский паспорт/ID-карту (или другое удостоверение личности).

Если вы остаетесь в Бельгии, вам нужно зарегистрироваться в Бюро регистрации беженцев (Refugee Registration Centre), которое находится во дворце Brussels Expo Palais/зал 8 (Heysel). Это позволит бесплатно переехать к вашему месту проживания в Бельгии. В Бюро регистрации вам будет выдан универсальный билет Fedasil Bulk Ticket.

Болгария

Граждане Украины, которые покинули страну после 24 февраля 2022, до октября этого года могут бесплатно передвигаться в общественном транспорте города София. Для того, чтобы воспользоваться возможностью бесплатного проезда, нужно иметь документ, удостоверяющий личность, и регистрационную карту временной защиты.

Болгарская железная дорога (БДЖ) вместе с Румынским государственным железнодорожным пассажирским оператором CFR Călători предлагают украинцам бесплатные билеты по программе " HELP UKRAINE " , которые позволяют пользоваться прямыми поездами из Румынии в Болгарию и в обратном направлении – из Болгарии в Румынию. Единственное требование к путешественникам – предъявить документ, подтверждающий гражданство или прописку в Украине.

Фото: Украинцы до октября 2022 года могут бесплатно ездить в общественном транспорте Софии (unsplash.com)

Ирландия

Для вновь прибывших беженцев предоставляется бесплатный проезд по железной дороге Iarnród Éireann или автобусом Bus Éireann от пункта прибытия в Ирландию до конечного пункта назначения.

Чтобы воспользоваться этой поездкой, нужно предъявить в кассе станции отправления:

Украинский паспорт Подтверждение прибытия в Ирландию в течение последних семи дней (например, письмо посадочного талона авиакомпании/парома или электронное письмо с подтверждением) или Подтверждение от зарегистрированной благотворительной организации, которая участвует в реагировании на кризис в Украине.

Литва

Украинцам, покинувшим зону боевых действий, столица Литвы-Вильнюс-предлагает бесплатно пользоваться городским общественным транспортом . Украинцам нужно только предъявить контролерам документ, удостоверяющий личность – им не понадобятся билеты или другие документы.

Общественный транспорт в столице также будет бесплатным для иностранцев, которые легально проживали в Украине, но покинули страну из-за войны и прибыли в Вильнюс.

Италия

Украинские беженцы имеют возможность бесплатно путешествовать транспортом Trenitalia в течение максимум 5 дней с момента въезда в Италию, чтобы добраться до своего места назначения.

Предложение включает бесплатный транспорт в поездах компании Trenitalia (FS Group), которые осуществляют междугородные и региональные сообщения, морские сообщения и сеть автомагистралей.

Фото: Вокзал в Болонье, Италия (unsplash.com)

Люксембург

Люксембург – первая страна в мире, которая предлагает бесплатный общественный транспорт по всей стране для всех. Вы можете путешествовать на автобусе, поезде или трамвае.

Билет нужно покупать, только если вы хотите путешествовать первым классом в поезде или путешествовать через границу в Германию, Францию или Бельгию.

Нидерланды

Украинцы, которые въехали в Нидерланды и собираются путешествовать дальше по стране, могут получить бесплатный дневной абонемент в любой кассе продажи билетов и обслуживания NS на крупных железнодорожных станциях, предъявив свои украинские документы, удостоверяющие личность, и билет на поезд по Германии, Бельгии, Франции или Австрии не старше 24 часов.

Польша

Страна отменила все возможности бесплатного проезда, которые действовали с 24 февраля. Однако есть отдельные предложения от польских городов:

Щецин разрешил пользоваться общественным транспортом бесплатно до 30 сентября В Торуне можно оформить месячный проездной с пометкой UKR В Познани за 1 злотый можно купить социальный проездной в пунктах обслуживания клиентов ZTM сроком действия 30 дней. Для этого нужно выработать Познанскую электронную агломерационную карточку PEKA.

Фото: Украинцы в поезде из Перемышля (Getty Images)

Румыния

Беженцы из Украины могут бесплатно добраться до Румынии из пограничного пункта пропуска Паланка, Республика Молдова.

На основании документов, удостоверяющих личность и подтверждающих въезд на территорию Румынии, украинцы могут получить бесплатный "Билет помощи Украине" ( "Ticket Help Ukraine" ), действительный для поездов 2-го класса Regio и Interregio.

Словакия

Бесплатный проезд в поездах ZSSK (кроме поездов IC) доступен для граждан Украины. Проездной документ для бесплатного проезда можно получить в кассе или прямо в поезде, предъявив действительный паспорт, удостоверение личности или другой документ, подтверждающий гражданство Украины.

Право на бесплатный билет можно реализовать в день получения проездного документа и на протяжении следующих 4 дней, начиная со дня получения личного документа SLOVAK HELP или первого получения личного документа, который подтверждает статус временного убежища.

Венгрия

Бесплатно путешествовать внутри Венгрии можно поездами MÁV-START és a GYSEV с билетами солидарности „Solidarity tickets” . Билеты нужно покупать перед поездкой в кассе – они недоступны в торговых автоматах или онлайн – или, если их нет, также в поездах у проводников.

"Билеты солидарности" действительны только для 2-го класса поездов, на маршруте и во временной промежуток, как указано на них.

Бесплатные билеты солидарности доступны для:

граждан Украины, прибывающих из Украины (с украинскими ID-карточками и паспортами)

граждан третьей страны, которые на законных основаниях проживают в Украине (при наличии удостоверения)

лиц, подающих ходатайство о признании беженцем или временной защите, или уже признанных беженцем/защищенным, происходящих из Украины

любого лица, которое ищет или уже признано беженцем или лицом, находящимся под защитой (независимо от страны прибытия)

детей, путешествующих с указанными выше категориями взрослых, без документов.

Фото: Трамвай в Будапеште (unsplash.com)

Португалия

CP – Comboios de Portugal (Португальская железная дорога) – предлагает поездки по железной дороге гражданам Украины или беженцам из Украины других национальностей, которые въезжают на территорию Португалии. Бесплатный проезд возможен животным, которые в рамках исключений могут путешествовать без билетов и идентификационных документов.

Бесплатный проезд до любого пункта назначения в пределах страны предлагают такие перевозчики:

места 2-го класса в поездах Celta и Intercidades

межрегиональные

региональные

городские

Чтобы воспользоваться возможностью бесплатного проезда, в кассах или на борту нужно предъявить паспорт, идентификационный документ гражданина Украины или подтверждение о месте проживания.

Это предложение действительно для беженцев, которые:

въезжают на территорию Португалии с целью добраться до любого пункта назначения на территории страны;

явятся на любой железнодорожный вокзал и сообщат о том, что они желают продолжить путешествие.

Фото: Трамвай в Лиссабоне (unsplash.com)

Франция

Группа SNCF (Французская железнодорожная компания) позволяет 1 бесплатное путешествие на своих поездах по Франции и в другие европейские пункты назначения исключительно людям, которые спасаются от войны.

По прибытии на вокзал нужно подойти к пункту продажи билетов. Чтобы получить билет, необходимо предъявить на вокзале агенту SNCF один из следующих документов:

паспорт или удостоверение личности, выданные в Украине

билет немецкой железной дороги Deutsche Bahn "HELP UKRAINE"

действующий вид на жительство для неукраинцев, которые бегут от войны

украинскую карту иностранного резидента в Украине

Такая возможность также предоставляется и для получения билета для возвращения в Украину.

Хорватия

Хорватский перевозчик HŽ Putnički предоставляет услугу по бесплатной перевозке граждан Украины на всех внутренних железнодорожных маршрутах Хорватии во 2-м классе поездов.

Граждане Украины при предъявлении украинского паспорта/удостоверения личности/решения о разрешении на въезд в Республику Хорватия имеют право на получение бесплатного транспортного билета на кассе или в поезде.

Фото: Транспорт в Загребе, Хорватия (unsplash.com)

Чехия

Бесплатный проезд для украинских беженцев в общественном транспорте Праги доступен только в первые 5 дней после прибытия в страну. Далее есть возможность приобрести льготный проездной: на месяц – 165 крон (209 грн), на квартал – 444 кроны (563 грн).

Украинцы имеют возможность бесплатно путешествовать поездами RegioJet на маршруте Прага-Перемышль, забронировав билет в системе бронирования, в тарифе Občan UA.

Право на бесплатную перевозку есть у пассажиров с гражданством Украины или постоянным местом проживания в Украине, которые:

1. путешествуют международным поездом. В данном случае нужно лишь предъявить свой проездной документ, удостоверение личности или документ, подтверждающий пересечение границы ЕС из Украины.

2. путешествуют по территории Чешской Республики и имеют туристическую визу не старше 5 дней

подтверждение проездного документа или пограничным штампом с обозначенным типом визы D/DO/667 или 668, или 669

дата определения срока действия рассчитывается с учетом даты выдачи визы

3. младше 18 лет, которых сопровождает лицо, которое путешествует в соответствии с предыдущими правилами.

Швеция

Украинский паспорт или ID-карта дает возможность пользоваться общественным транспортом Стокгольма .

Паспорт или ID-карта гражданина Украины будет выполнять функцию действительного билета для поездок в общественном транспорте шведской столицы. Покажите ваш украинский паспорт или ID-карту на билетной кассе или водителю автобуса. Такое правило будет действовать до тех пор, пока не будет сообщено о его отмене.

Напомним, мы писали, какие страны урезают помощь украинцам.

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