Бесплатные авиабилеты для украинцев в Канаду: как их получить

В следующий раз билеты должны выдавать 15 августа

Украинцы имеют возможность получить бесплатные билеты на рейсы в Канаду. Следующая выдача билетов ожидается 15 августа.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на сообщение от Фонда Ukraine2Canda Travel Fund.

Организация предлагает спасающимся от войны украинцам оплаченный авиаперелет в Канаду. Выдача билетов происходит в порядке очереди каждые 15 дней — выдают по 300 билетов. Всего по этой программе планируют отправить в эту страну не менее 10 тысяч беженцев из Украины.

К слову, первый рейс с украинцами на борту, который прибыл в Канаду во второй половине мая, встречали аплодисментами. Встретиться с украинцами в аэропорт прибыли официальные делегации.

Как получить бесплатные билеты в Канаду украинцам

Чтобы иметь право на бесплатный перелет в страну, нужно:

иметь действительную визу по программе CUAET;

быть готовыми вылететь в Канаду в течение следующих 30 дней;

не подавать заявки на бесплатные билеты от других организаций.

"Программа позволяет вылететь из разных городов по всей Европе и прибыть в разные города в Канаде. Для этого во время регистрации нужно указать желаемый город вылета и прибытия. Программа подберет наиболее приближенный к вашим координатам рейс коммерческих авиалиний. Билеты будут предоставляться бесплатно за счет программы", — пишут на сайте VisitUkraine.today.

Фото: До регистрации на рейс у украинцев должна быть готова виза по программе для беженцев (unsplash.com)

В контексте дат вылета можно отметить те, из которых вы готовы вылетать (в рамках следующих 30 дней) и до которых вы сможете лететь.

Все члены одной семьи, которые будут подаваться на рейс вместе, имеют возможность получить одно бронирование и полетят вместе. Для нескольких семей программа не может гарантировать один и тот же рейс, однако в заявке можно указать такое пожелание, и организация будет пытаться сгруппировать семьи и друзей на единые рейсы.

Перед регистрацией на рейс в Канаду нужно подготовить фото паспорта, полученные визы по программе CUAET, а также COVID-сертификат.

Для детей, путешествующих с одним из родителей, подготовьте письменное согласие другого родителя с их контактными данными и фото паспорта (нотариально заверять документ не обязательно).

В течение одной недели после регистрации с вами свяжутся, чтобы уточнить детали полета. Регистрация на бесплатные рейсы в Канаду из европейских городов состоится 15 августа, начиная с 17:00 на главной странице сайта. Однако лучше проверять открытие регистрации ранее, поскольку обычно спрос на бесплатный перелет очень высокий.

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