Не только лотерея. Как получить грин-карту для жизни и работы в США

Как подать заявку на Green Card и где искать информацию о документе

Грин-карта или Green Card – документ, получить который мечтают многие. Это разрешение на проживание и работу в США тем, кто не является гражданином этой страны. Документ так назвали из-за специфического зеленого цвета. Другое, более официальное название документа – диверсифиционные визы.

Как получить грин-карту, где проверять статус заявки и куда обращаться украинцам – в материале TRAVEL РБК-Украина.

Что такое грин-карта и как ее можно получить

Грин-карты – широко известный документ, которому посвящено множество публикаций в СМИ. Green Card часто фигурирует даже в фильмах. Многие представляют его как "заветный билет" в американскую жизнь. Также много кто знает, что получить такую визу можно, приняв участие в ежегодной лотерее. Действительно: диверсификационная визовая лотерея (Green Card Lottery) в США проходит каждый год. Впрочем, получить грин-карту не так просто.

К слову, в 2017-м тогдашний президент США Дональд Трамп объявил о ряде мер, запретивших людям из стран, где большинство населения составляют мусульмане, приезжать в США. Затем, весной 2020 года, Трамп закрыл консульства по всему миру на фоне пандемии COVID. Впоследствии его администрация объявила о запрете некоторых иммиграционных виз, утверждая, что это необходимо для защиты американской экономики.

В результате тысячи победителей визовой лотереи упустили возможность прибыть в США. Согласно правительственным документам, когда консульства США начали открываться летом 2020 года, чиновники получили приказ обрабатывать диверсифицированные визы в последнюю очередь.

Какие бывают виды Green Card

Грин-карту можно не только выиграть в лотерее. Есть несколько видов виз, которые предоставляются по разным критериям.

Иммиграция с помощью выигрыша в лотерее Green Card – "Программа Diversity Visa";

Иммиграция для работы/инвестиций – "Категории занятости";

Иммиграция для воссоединения семьи – "Семейные категории".

Требования к подаче заявок, сроки рассмотрения и остальные нюансы отличаются в зависимости о того, на какую визу вы подаетесь.

Сначала надо определить, какая категория грин-карты вам подходит. Может быть у вас есть родственники в США, предложение работы в США или есть идея для нового бизнеса? Однако есть и стандартные процедуры для всех типов грин-карт.

Фото: Грин-карту можно выиграть в лотерею или подать документыв рамках одной из программ (facebook.com/groups stantur)

Выиграть грин-карту в лотерею

Самый простой способ ее получить — принять участие в лотерее грин-карт. Государственный департамент США ежегодно выдает 55 000 грин-карт в рамках программы Diversity Visa. Несмотря на то, что для этого требуется изрядная доля удачи, этот путь наиболее доступен для тех, кто хочет воплотить в жизнь свою мечту о жизни в США. У людей из каждой страны-участницы программы шансы на победу одинаковые.

В рамках программы можно подать заявку на участие в розыгрыше, который проходит каждый год. Результаты публикуются в определенный день: чтобы узнать их, надо следить за анонсами официальных органов власти. Прием заявок на 2022 год завершен: результаты огласили 8 мая этого года.

Инструкции по подаче заявки на Green Card на 2023 год можно почитать по ссылке.

Официальная страница подачи заявки на грин-карту: dvprogram.state.gov. Заполнение заявки бесплатно для всех. С 2004 года заявление на получение грин-карты необходимо заполнять и подавать онлайн.

Грин-карта для работы в США

Есть несколько вариантов визы для тех, кто хочет устроиться на работу в Соединенных Штатах. Какая виза требуется, зависит от типа и условий вашей работы. Каждый случай рассматривается индивидуально. Решающие факторы при принятии решения о рабочей визе — ваша квалификация, гражданство, сколько вы планируете работать в компании.

Фото: Документ дает право жить и работать в США тем, кто не является гражданином этой страны (unsplash.com)

Когда можно получить Green Card для работы

Вы получаете очень конкретное предложение о работе на должность, которую могут занять лишь немногие американцы. Ваш работодатель должен заполнить и подать заявку в USCIS и Департаменте труда; Предприниматели и инвесторы могут получить грин-карту за создание новых рабочих мест в США; Некоторые категории виз позволяют подать заявку самостоятельно. Для этого нужно будет доказать, что у вас - выдающиеся профессиональные способности. Вы можете подать заявку на грин-карту в категории "Иностранцы с экстраординарными способностями"/Aliens with Extraordinary Ability или "Отказ от национальных интересов"/National Interest Waiver. Вы можете подать заявку, если соответствуете определенной й категории сотрудников. Например, если вы - переводчик с одного из языков Афганистана — пушту или дари. Или языков Ирака - арабского или курдского. Также, к примеру, если вы сотрудник крупной международной организации.

"Семейная" грин-карта

Одна из давних основ программы Green Card - обеспечить, чтобы семьи оставались вместе, если один из членов эмигрирует в США. Ближайшие родственники и лица, вступившие в брак с гражданами США или обладателями грин-карты, тоже имеют право на получение грин-карты. В каждом отдельном случае действуют ограничения по категориям. Такое надо запастись терпением: разрешение выдадут не сразу.

Родственники/супруги обладателя грин-карты США

Ближайшие члены семьи обладателя грин-карты имеют право эмигрировать в США. Иммиграционное законодательство США разрешает подавать такое заявление следующим категориям граждан:

Супруги владельцев грин-карты

Людям, вступившим в брак с обладателем грин-карты, тоже разрешается эмигрировать в страну, если брак является юридически обязывающим, а не фиктивным. Есть ежегодная квота на количество виз, которые выдают в этой категории.

Фото: Ближайшие родственники обладателя грин-карты тоже могут получить такой документ, но нередко на это уходит несколько лет (se.usembassy.gov)

Дети владельца грин-карты в возрасте до 21 года

В соответствии с ежегодными иммиграционными квотами, существует четкая разница между неженатыми/незамужними детьми в возрасте до 21 года и детьми старше 21 года. Дети до 21 года могут эмигрировать быстрее: они подпадают под категорию" второго предпочтения". Однако иногда, судя по отзывам, им приходится ждать грин-карту несколько лет.

Дети обладателя грин-карты старше 21 года

Дети владельцев грин-карты, не состоящие в браке и старше 21 года, должны ждать своей грин-карты много лет. Такие включены в категорию "Второго предпочтения", но в подраздел F2B.

Точное время ожидания и иммиграционные квоты публикуют в визовом бюллетене, который ежемесячно выпускается иммиграционными властями США. Те же условия распространяются на усыновленных и неродных детей.

Обратите внимание: На условиях воссоединения семьи владельцы грин-карты не имеют возможности перевозить в США других родственников, таких как женатые дети, родители, братья и сестры, бабушки и дедушки и т. Д.

При определенных условиях граждане США также могут подавать заявления на получение иммиграционной визы для ближайших родственников. Иммиграционное законодательство США разрешает подавать заявление на получение грин-карты следующим членам семьи граждан США:

Ближайшие родственники гражданина США: супруг, незамужние/неженатые дети в возрасте до 21 года, родители граждан США (если заявитель из США старше 21 года).

Другие близкие члены семьи: незамужние дети старше 21 года (первое предпочтение), женатые дети старше 21 года (третье предпочтение), брат или сестра ("Четвертое предпочтение").

Не доверяйте мошенникам: где узнать больше о грин-карте

Важно: Вокруг грин-карт за много лет появились разные виды мошенничества. Получить информацию о выдаче такого документа можно только в официальных органах власти США. В посольствах США в разных странах предупреждают, что мошенники могут рассылать письма о том, что вы якобы выиграли в лотерею и получили заветную грин-карту. Однако проверка статуса доступна только на официальной странице.

Что говорят в Посольстве США в Украине

На официальном сайте Посольства США в Украине можно найти детальную информацию о так называемых диверсифицированных визах и о том, как их можно получить. Посольство проводит собеседования в Украине по этой программе с 2012 года.

Как правило, все заявки на грин-карту обрабатываются Службой гражданства и иммиграции США (USCIS). После того как USCIS одобрит заявку, заявителя приглашают приглашен пройти собеседование в посольстве США.

Инструкции о подаче на грин-карту в США можно почитать в официальном документе на украинском языке.

Напомним, Ирландия останавливает безвиз для беженцев из ЕС ради украинцев.

Также в Польше украинцы могут получить еще одну выплату на детей.