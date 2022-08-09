Безкоштовні авіаквитки для українців до Канади: як їх отримати

Наступного разу квитки мають видавати 15 серпня

Українці мають можливість отримати безкоштовні квитки на рейси до Канади. Наступна видача квитків очікується 15 серпня.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на повідомлення від Фонду Ukraine2Canda Travel Fund.

Організація пропонує українцям, що які рятуються від війни, оплачений авіапереліт до Канади. Видача квитків відбувається в порядку черги кожні 15 днів — видають по 300 квитків. Загалом за цією програмою планують відправити до цієї країни щонайменше 10 тисяч біженців з України.

До слова, перший рейс з українцями на борту, який прибув до Канади у другій половині травня, зустрічали оплесками. Зустрітися з українцями до аеропорту прибули офіційні делегації.

Як отримати безкоштовні квитки до Канади українцям

Щоб мати право на безкоштовний переліт в країну, потрібно:

мати дійсну візу за програмою CUAET;

бути готовими вилетіти до Канади протягом наступних 30 днів;

не подавати заявки на безкоштовні квитки від інших організацій.

"Програма дозволяє вилетіти з різних міст по всій Європі та прибути до різних міст в Канаді. Для цього під час реєстрації потрібно вказати бажане місто вильоту та прибуття. Програма підбере найбільш наближений до ваших координат рейс комерційних авіаліній. Квитки надаватимуться безкоштовно за рахунок програми", — пишуть на сайті VisitUkraine.today.

Фото: До реєстрації на рейс у українців має бути готова віза за програмою для біженців (unsplash.com)

В контексті дат вильоту можна зазначити ті, з яких ви готові вилітати (в рамках наступних 30 днів) і до яких ви зможете летіти.

Всі члени однієї сім'ї, які подаватимуться на рейс разом, мають можливість отримати одне бронювання і полетять разом. Для кількох родин програма не може гарантувати один і той самий рейс, проте в заявці можна вказати таке побажання, і організація намагатиметься згрупувати сім'ї та друзів на єдині рейси.

Перед реєстрацією на рейс до Канади потрібно підготувати фото паспорта, отримані візи за програмою CUAET, а також COVID-сертифікат.

Для дітей, які подорожують з одним з батьків, підготуйте письмову згоду іншого з батьків з їх контактними даними та фото паспорта (нотаріально засвідчувати документ не обов'язково).

Протягом одного тижня після реєстрації з вами зв'яжуться, щоб уточнити деталі польоту. Реєстрація на безкоштовні рейси до Канади з європейських міст відбудеться 15 серпня, починаючи з 17:00 на головній сторінці сайту. Проте краще перевіряти відкриття реєстрації раніше, оскільки зазвичай попит на безкоштовний переліт дуже високий.

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