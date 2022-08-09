ua ru
Вт, 09 серпня News Daily Styler Travel
Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Огляди
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Безкоштовні авіаквитки для українців до Канади: як їх отримати

Новость на русском →
Вівторок 09 серпня 2022 12:11
Безкоштовні авіаквитки для українців до Канади: як їх отримати Фото: Як українцям отримати безкоштовні авіаквитки до Канади (unsplash.com)
Автор: Катерина Гончарова

Наступного разу квитки мають видавати 15 серпня

Українці мають можливість отримати безкоштовні квитки на рейси до Канади. Наступна видача квитків очікується 15 серпня.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на повідомлення від Фонду Ukraine2Canda Travel Fund.

Організація пропонує українцям, що які рятуються від війни, оплачений авіапереліт до Канади. Видача квитків відбувається в порядку черги кожні 15 днів — видають по 300 квитків. Загалом за цією програмою планують відправити до цієї країни щонайменше 10 тисяч біженців з України.

До слова, перший рейс з українцями на борту, який прибув до Канади у другій половині травня, зустрічали оплесками. Зустрітися з українцями до аеропорту прибули офіційні делегації.

Як отримати безкоштовні квитки до Канади українцям

Щоб мати право на безкоштовний переліт в країну, потрібно:

  • мати дійсну візу за програмою CUAET;
  • бути готовими вилетіти до Канади протягом наступних 30 днів;
  • не подавати заявки на безкоштовні квитки від інших організацій.

"Програма дозволяє вилетіти з різних міст по всій Європі та прибути до різних міст в Канаді. Для цього під час реєстрації потрібно вказати бажане місто вильоту та прибуття. Програма підбере найбільш наближений до ваших координат рейс комерційних авіаліній. Квитки надаватимуться безкоштовно за рахунок програми", — пишуть на сайті VisitUkraine.today.

Безкоштовні авіаквитки для українців до Канади: як їх отримати

Фото: До реєстрації на рейс у українців має бути готова віза за програмою для біженців (unsplash.com)

В контексті дат вильоту можна зазначити ті, з яких ви готові вилітати (в рамках наступних 30 днів) і до яких ви зможете летіти.

Всі члени однієї сім'ї, які подаватимуться на рейс разом, мають можливість отримати одне бронювання і полетять разом. Для кількох родин програма не може гарантувати один і той самий рейс, проте в заявці можна вказати таке побажання, і організація намагатиметься згрупувати сім'ї та друзів на єдині рейси.

Перед реєстрацією на рейс до Канади потрібно підготувати фото паспорта, отримані візи за програмою CUAET, а також COVID-сертифікат.

Для дітей, які подорожують з одним з батьків, підготуйте письмову згоду іншого з батьків з їх контактними даними та фото паспорта (нотаріально засвідчувати документ не обов'язково).

Протягом одного тижня після реєстрації з вами зв'яжуться, щоб уточнити деталі польоту. Реєстрація на безкоштовні рейси до Канади з європейських міст відбудеться 15 серпня, починаючи з 17:00 на головній сторінці сайту. Проте краще перевіряти відкриття реєстрації раніше, оскільки зазвичай попит на безкоштовний переліт дуже високий.

Раніше повідомлялося, як українцям переїхати до Канади у 2022 році.

Також ми писали, як отримати грін-карту для життя та роботи у США.

Читайте РБК-Україна в Google News
Канада Біженці
Відпочинок в Україні
Точки зору
Влодзімєж Щурек
Радянська армія зруйнувала 90% Ґданська. Як відбудували місто після Другої світової
Влодзімєж Щурек
директор Польської Туристичної Організації в Україні
Олексій Бурчевський
Залізна завіса. Чому авіасанкції проти Росії виявилися неповними
Олексій Бурчевський
фахівець у галузі авіаційного права
Катерина Колонович
Краса Чернігівщини. У Міжрічинському парку знову проводять екскурсії
Катерина Колонович
журналіст, спеціально для РБК-Україна
Марина Казакова
Авіатури за кордон під час війни. Що змінилося для українців цього літа
Марина Казакова
експерт з туризму, власниця турагентства
Всі точки зору