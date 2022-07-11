Бассейны вместо пляжей. Где официально разрешено отдыхать в Одессе: список

Фото: Один из комплексов с бассейном в Одессе (booking.com)

В городе летом разрешили отдыхать в некоторых аквапарках и комплексах с бассейнами

Пляжи в Одессе заминированы, а в море плавать категорически запрещено. Пляжные локации города открывать пока не планируют, поскольку в акватории – большое количество взрывоопасных предметов и существует постоянная угроза для туристов.

“Сейчас очень много взрывоопасных предметов, которые могут приплыть к нам на берег, так же есть опасность угрозы с моря. И для того, чтобы обезопасить людей – пляжи открываться не будут”, – отметила пресс-секретарь ГСЧС Одесской области Марина Мартыненко. Впрочем, для одесситов и тех, кто приезжает в город, разрешено отдыхать в бассейнах и аквапарках.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на блог журналистки и путешественницы Ирины Савиной. Она опубликовала список локаций, где в Одессе отдыхать официально разрешено.

Где в Одессе официально разрешили отдыхать: список локаций

В Одессе этим летом открылись аквапарки и несколько бассейнов, где можно поплавать и загорать. Вот полный список этих мест:

Аквапарк Hawaii (Аркадия):

Работает в будние дни. Билет для взрослых стоит 650 грн целый день и 350 грн пол дня, детский – 450/250 грн.

выходные – взрослый билет на полный день – 750 грн, полдня – 450 грн, дети – 500/300 грн.

Фото: Отдыхать в Одессе можно только в некоторых локациях. В них вошли несколько аквапарков (aquaparkodessa.com.ua)

Аквапарк Одесса (Авангард)

Со скидкой в 50% взрослый билет стоит 500 грн, детский (дети ростом до 140 см) – 400 грн, детям до 3-х лет включительно – вход бесплатный.

в будни и выходные – взрослый билет – 1000 грн на целый день с 10:00 до 18:00;

будни и выходные – детский билет на полный день – 800 грн.

Пляж Ибица с бассейном

в выходные стоимость шезлонга – 400 грн, стоимость бунгало – 1200 грн;

в будние дни шезлонг стоит 300 грн, бунгало – 900 грн.

Portofino Hotel Beach Club с бассейном

Стоимость шезлонга – 200 грн. В цену входит пользование полотенцем, зонтиком, столиком.

Фото: В Одессе категорически запрещено купаться в море, но для отдыха доступны некоторые бассейны (booking.com)

Maristella Marine Residence с бассейном

Стоимость посещения бассейна – 300грн. В стоимость включено шезлонг и полотенце.

Beach-club Nemo (Ланжерон)

в будние дни – 300 грн (шезлонг, матрас, подстилка) + 300 грн (залог, который возвращается за подстилку)

в выходные и праздничные дни – 500 грн (шезлонг, матрас, подстилка) + 300 грн (залог, который возвращают за подстилку).

с 17:00 – скидка в размере 50%

В стоимость посещения входят:

основной бассейн “Дельфин” с морской водой;

посещение панорамных террас на 5-м и 6-м этажах, с джакузи и с бассейнами с морской водой;

вход в Family beach с детским аквапарком.

Комплекс открыт ежедневно с 8:00 до 21:00,

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