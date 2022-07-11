Басейни замість пляжів. Де офіційно дозволено відпочивати в Одесі: список
У місті влітку дозволили відпочивати у деяких аквапарках та комплексах з басейнами
Пляжі в Одесі заміновано, а у морі плавати категорично заборонено. Пляжні локації міста відкривати поки не планують, оскільки в акваторії – велика кількість вибухонебезпечних предметів і існує постійна загроза для туристів.
“Зараз дуже багато вибухонебезпечних предметів, які можуть приплисти до нас на берег, так само є небезпека загрози з моря. І для того, щоб убезпечити людей – пляжі відкриватися не будуть”, – відзначила речниця ДСНС Одеської області Марина Мартиненко. Втім, для одеситів та тих, хто приїздить до міста, дозволено відпочивати у басейнах та аквапарках.
Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна із посиланням на блог журналістки та мандрівниці Ірини Савіної. Вона опублікувала список локацій, де в Одесі відпочивати офіційно дозволено.
Де в Одесі офіційно дозволили відпочивати: список локацій
В Одесі цього літа відкрилися аквапарки та декілька басейнів, де можна поплавати та засмагати. Ось повний список цих місць:
Аквапарк Hawaii (Аркадія):
- Працює у будні дні. Квиток для дорослих коштує 650 грн цілий день та 350 грн пів дня, дитячий – 450/250 грн.
- вихідні – дорослий квиток на повний день – 750 грн, півдня – 450 грн, діти – 500/300 грн.
Фото: Відпочивати в Одесі можна лише у деяких локаціях. До них увійшли кілька аквапарків (aquaparkodessa.com.ua)
Аквапарк Одеса (Авангард)
Зі знижкою у 50% дорослий квиток коштує 500 грн, дитячий (діти зростом до 140 см) – 400 грн, дітям до 3-х років включно – вхід безкоштовний.
- у будні та вихідні – дорослий квиток – 1000 грн на цілий день з 10:00 до 18:00;
- будні та вихідні – дитячий квиток повний день – 800 грн.
Пляж Ібіца з басейном
- у вихідні вартість шезлонга – 400 грн, вартість бунгало – 1200 грн;
- у будні дні шезлонг коштує 300 грн, бунгало – 900 грн.
Portofino Hotel Beach Club з басейном
Вартість шезлонгу – 200 грн. До ціни входить користування рушником, парасолькою, столиком.
Фото: В Одесі категорично заборонено купатися в морі, але для відпочинку доступні деякі басейни (booking.com)
Maristella Marine Residence з басейном
Вартість відвідування басейну – 300грн. У вартість включено шезлонг та рушник.
Beach-club Nemo (Ланжерон)
- у будні дні – 300 грн (шезлонг, матрац, підстилка) + 300 грн (завдаток, який повертається за підстилку)
- у вихідні та святкові дні – 500 грн (шезлонг, матрац, підстилка) + 300 грн (запорука, що повертається за підстилку).
- з 17:00 знижка у розмірі 50%
До вартості відвідування входять:
- основний басейн “Дельфін” із морською водою;
- відвідування панорамних терас на 5-му та 6-му поверхах із джакузі та з басейнами з морською водою;
- вхід до Family beach з дитячим аквапарком.
Комплекс відкритий щодня з 8:00 до 21:00,
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