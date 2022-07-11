Басейни замість пляжів. Де офіційно дозволено відпочивати в Одесі: список

Фото: Один із комплексів з басейном в Одесі (booking.com)

У місті влітку дозволили відпочивати у деяких аквапарках та комплексах з басейнами

Пляжі в Одесі заміновано, а у морі плавати категорично заборонено. Пляжні локації міста відкривати поки не планують, оскільки в акваторії – велика кількість вибухонебезпечних предметів і існує постійна загроза для туристів.

“Зараз дуже багато вибухонебезпечних предметів, які можуть приплисти до нас на берег, так само є небезпека загрози з моря. І для того, щоб убезпечити людей – пляжі відкриватися не будуть”, – відзначила речниця ДСНС Одеської області Марина Мартиненко. Втім, для одеситів та тих, хто приїздить до міста, дозволено відпочивати у басейнах та аквапарках.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна із посиланням на блог журналістки та мандрівниці Ірини Савіної. Вона опублікувала список локацій, де в Одесі відпочивати офіційно дозволено.

Де в Одесі офіційно дозволили відпочивати: список локацій

В Одесі цього літа відкрилися аквапарки та декілька басейнів, де можна поплавати та засмагати. Ось повний список цих місць:

Аквапарк Hawaii (Аркадія):

Працює у будні дні. Квиток для дорослих коштує 650 грн цілий день та 350 грн пів дня, дитячий – 450/250 грн.

вихідні – дорослий квиток на повний день – 750 грн, півдня – 450 грн, діти – 500/300 грн.

Фото: Відпочивати в Одесі можна лише у деяких локаціях. До них увійшли кілька аквапарків (aquaparkodessa.com.ua)

Аквапарк Одеса (Авангард)

Зі знижкою у 50% дорослий квиток коштує 500 грн, дитячий (діти зростом до 140 см) – 400 грн, дітям до 3-х років включно – вхід безкоштовний.

у будні та вихідні – дорослий квиток – 1000 грн на цілий день з 10:00 до 18:00;

будні та вихідні – дитячий квиток повний день – 800 грн.

Пляж Ібіца з басейном

у вихідні вартість шезлонга – 400 грн, вартість бунгало – 1200 грн;

у будні дні шезлонг коштує 300 грн, бунгало – 900 грн.

Portofino Hotel Beach Club з басейном

Вартість шезлонгу – 200 грн. До ціни входить користування рушником, парасолькою, столиком.

Фото: В Одесі категорично заборонено купатися в морі, але для відпочинку доступні деякі басейни (booking.com)

Maristella Marine Residence з басейном

Вартість відвідування басейну – 300грн. У вартість включено шезлонг та рушник.

Beach-club Nemo (Ланжерон)

у будні дні – 300 грн (шезлонг, матрац, підстилка) + 300 грн (завдаток, який повертається за підстилку)

у вихідні та святкові дні – 500 грн (шезлонг, матрац, підстилка) + 300 грн (запорука, що повертається за підстилку).

з 17:00 знижка у розмірі 50%

До вартості відвідування входять:

основний басейн “Дельфін” із морською водою;

відвідування панорамних терас на 5-му та 6-му поверхах із джакузі та з басейнами з морською водою;

вхід до Family beach з дитячим аквапарком.

Комплекс відкритий щодня з 8:00 до 21:00,

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