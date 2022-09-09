Банят аккаунты. Украинцы не могут бронировать жилье на Airbnb: детали

Украинцы начали жаловаться на сервис бронирования жилья Airbnb за блокировку их аккаунтов. На днях беженка из Украины Юлия Мироненко не смогла оплатить бронирование жилья в Румынии, где находилась с ребенком.

Что отвечают в сервисе Airbnb, который объявил о выделении 100 тысяч бесплатных размещений для украинских беженцев, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на mc.today.

"Ни с карт разных банков, ни через PayPal транзакции не проходят"

"Airbnb не примет ваши платежи и не даст вам забронировать жилье, если у вас украинский ID", - пожаловалась Юлия Мироненко на своей странице в Facebook.

Украинка объясняет, что ей не удалось провести платеж для бронирования жилья в Румынии, где она была с ребенком как беженцы. В переписке со службой поддержки ей ответили, что не могут помочь ей, поскольку проблемы возникли из-за ее ID-карты.

Когда украинка поинтересовалась, могут ли осуществлять бронирование россияне и белорусы, получила ответ "да". Впрочем, уже через короткое время работница службы поддержки позвонила и сказала, что ошиблась в отношении граждан этих стран.

"Она снова повторила, что они не могут обслуживать мой аккаунт не из-за каких-то персональных моих проблем, а просто потому, что я из Украины, и ничего сделать она не может. Почему некоторые украинцы могут пользоваться сервисом, а некоторые нет - она не может объяснить. Почему не могут принять платежи от неукраинских Paypal и Payoneer - не может объяснить", - описала ситуацию украинка.

Фото: В сентябре украинцы столкнулись с блокировкой платежей на Airbnb (unsplash.com/taylor-heery)

В комментариях к сообщению аналогичную проблему подтверждают и другие украинцы.

"Такая же ситуация. Буквально две недели назад пыталась забронировать жилье через Airbnb, но все попытки впустую. Ни с карт разных банков, ни через PayPal транзакции не проходят. Банки даже не получают запрос на транзакции от сервиса. Несколько дней общения с поддержкой никакого результата не дали", - написала пользовательница Ирина Ивашко.

"Там в сентябре они с ума сошли - массово банят аккаунты по разным причинам", - пишут другие пользователи.

Отклонение платежей объяснили проблемой в банке

В первый день переписки работница службы поддержки перезвонила Юлии и посоветовала связаться с "Приватбанком", где якобы заблокированы платежи на Airbnb с карты киевлянки.

За несколько часов Юлия Мироненко смогла связаться с банком, но там ответили, что никаких запросов на оплату от Airbnb к ним не поступало. Соответственно, никаких специальных ограничений именно для Airbnb у "Привата" нет.

"Все это не было бы так грустно, если бы не началась эта история и необходимость срочно искать жилье из-за страшной аллергии, которая у меня обнаружилась после первой ночи в снимаемой нами квартире, откуда пришлось экстренно эвакуироваться хоть куда-то. Европа, 2022, геноцидальная война России против Украины, беженка с ребенком", - пожаловалась она

Фото: Ответ от службы поддержки сервиса (скриншот РБК-Украина/facebook.com/Юлия Мироненко)

Другие пользователи Facebook в комментариях отметили, что бронировали жилье на Airbnb с начала войны без проблем. Однако ранее на сервис жаловались собственники жилья из Украины – они не получали средства от забронированного жилья, хотя жильцы переводили оплату на Airbnb.

Позже Юлия написала, что ее проблема была не в документах. В сервисе ей объяснили, это была не персональная, а их системная проблема, которую уже решили.

Напомним, мы писали, в Airbnb бесплатно разметили уже 100 тысяч украинцев.