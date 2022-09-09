Банять акаунти. Українці не можуть бронювати житло на Airbnb: деталі

Українці почали скаржитися на сервіс бронювання житла Airbnb за блокування їхніх акаунтів. Днями біженка з України Юлія Мироненко не змогла оплатити бронювання житла у Румунії, де перебувала з дитиною.

Що відповідають у сервісі Airbnb, який оголосив про надання 100 тисяч безкоштовних розміщень для українських біженців, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на mc.today.

"Ні з карток різних банків, ні через PayPal транзакції не проходять"

"Airbnb не прийме ваші платежі і не дасть вам забронювати житло, якщо у вас український ID", - поскаржилася Юлія Мироненко на своїй сторінці у Facebook.

Українка пояснює, що їй не вдалося провести платіж для бронювання житла у Румунії, де вона була з дитиною як біженці. У переписці зі службою підтримки їй відповіли, що не можуть допомогти їй, оскільки проблеми виникли через її ID-карту.

Коли українка поцікавилася, чи можуть здійснювати бронювання росіяни та білоруси, отримала відповідь "так". Втім, вже через короткий термін працівниця служби підтримки зателефонувала і сказала, що помилилася щодо громадян цих країн.

"Вона знову повторила, що вони не можуть обслуговувати мій акаунт не через якісь персональні мої проблеми, а просто тому, що я з України, і нічого зробити вона не може. Чому деякі українці можуть користуватися сервісом, а деякі ні - вона не може пояснити. Чому не можуть прийняти платежі від неукраїнських Paypal і Payoneer - не може пояснити", - описала ситуацію українка.

Фото: У вересні українці зіштовхулися з блокуванням платежів на Airbnb (unsplash.com/taylor-heery)

У коментарях до допису аналогічну проблему підтверджують і інші українці.

"Така сама ситуація. Буквально два тижні тому намагалася забронювати житло через Airbnb, але всі спроби марно. Ні з карток різних банків, ні через PayPal транзакції не проходять. Банки навіть не отримують запит на транзакції від сервісу. Декілька днів спілкування з підтримкою ніякого результату не дали", - написала користувачка Ірина Івашко.

"Там у вересні вони з глузду з'їхали - масово банять акаунти по різним причинам", - пишуть інші користувачі.

Відхилення платежів пояснили проблемою у банку

У перший день переписки працівниця служби підтримки передзвонила Юлії і порадила звʼязатися з "Приватбанком", де нібито заблоковані платежі на саме Airbnb з картки киянки.

За кілька годин Юлія Мироненко змогла зв'язатися із банком, але там відповіли, що жодних запитів на оплату від Airbnb до них не надходило. Відповідно, ніяких спеціальних обмежень саме для Airbnb у "Привата" немає.

"Все це не було б так сумно, якби не почалася ця історія і необхідність терміново шукати житло через страшну алергію, яка в мене виявилася після першої ночі в орендованій нами квартирі, звідки прийшлося екстрено евакуюватися хоч кудись. Європа, 2022, геноцидальна війна росії проти України, біженка з дитиною", - поскаржилася вона

Фото: Відповідь від служби підтримки сервісу (скріншот РБК-Україна/facebook.com/Юлія Мироненко)

Інші користувачі Facebook у коментарях відзначили, що бронювали житло на Airbnb з початку війни без проблем. Втім, раніше на сервіс скаржилися власники житла з України – вони не отримували кошти від заброньованого житла, хоча мешканці переказували оплату на Airbnb.

Пізніше Юлія написала, що її проблема була не в документах. У сервісі їй пояснили, це була не персональна, а їхня системна проблема, яку вже вирішили.

Нагадаємо, ми писали, у Airbnb безкоштовно розмітили вже 100 тисяч українців.