"Это только начало". В Airbnb бесплатно разметили уже 100 тысяч украинцев

Жилье беженцам предлагали в 160 странах

Платформа по краткосрочной аренде жилья Airbnb, охватывающая участников в 190 странах мира, сотрудничает с агентствами по делам беженцев, чтобы предоставить бесплатное временное размещение.

С начала войны 100 тысяч украинцев нашли бесплатное временное убежище через Airbnb, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Morningstar.

Компания продолжит размещать больше беженцев

После начала войны в Украине компания по бронированию жилья Airbnb, которая работает почти во всех странах мира, объявила о планах предоставить бесплатное краткосрочное размещение 100 тысячам украинских беженцев. На днях там отчитались о выполненных планах и анонсировали продолжение программы.

"Мы продолжим размещать больше беженцев, наша работа только начинается", — заявил исполнительный директор компании Брайан Чески.

Фото: Большинство беженцев ехали за границу "в никуда" (gettyimages.com)

Отмечается, что проживание людям, покидающим Украину предложили 48 тысяч владельцев жилья из 160 стран.

"В основе Airbnb лежит невероятное сообщество хозяев, которые снова и снова демонстрируют свою щедрость, открывая свои дома для нуждающихся. Мы также безмерно благодарны за неустанную работу организаций, чье партнерство с Airbnb.org затронуло 100 тысяч человеческих жизней, которые отчаянно нуждались в теплоте и гостеприимстве сообщества", - сказала Кэтрин Пауэлл, глобальный руководитель компании по размещению.

Жилье финансировали за счет благотворительных фондов

По данным международных организаций, с момента вторжения России в Украину из страны выехали около 6,3 миллиона человек. Airbnb помогала разместить беженцев в Германии, Польше и других странах.

Эта жилищная программа для беженцев была совместной с общественными организациями и агентствами по расселению беженцев, которые регистрировали их и бронировали для них проживание на сайте.

С хозяев квартир, которые добровольно предлагают свое жилье бесплатно для беженцев, не взимается обычная плата за обслуживание на платформе в размере 3%, но они не получают никакой дополнительной компенсации.

Фото: Новоприбывшим беженцам помогали разместиться через платформу Airbnb (gettyimages.com)

В тех случаях, когда хозяева готовы принять украинских беженцев за обычную плату, отдельная некоммерческая компания Airbnb покрывала расходы. Ранее так размещали других беженцев, например бежавших из Афганистана в 2021 году.

Большая часть пребывания украинских беженцев финансировалась за счет пожертвований. Например, 17 млн долларов поступили от кампании GoFundMe, запущенной актрисой Милой Кунис, родившейся в Украине. Еще 20 млн долларов собрали в Tech for Refugees. С 28 февраля представители общественности пожертвовали Airbnb.org более 8,4 миллиона долларов, чтобы помочь разместить беженцев.

Напомним, мы писали, какие изменения ждут беженцев за рубежом с 1 сентября.