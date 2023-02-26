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Багатогодинні пробки та витрати на паливо. Названо найнезручніші міста світу для водіїв

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Неділя 26 лютого 2023 13:42
Багатогодинні пробки та витрати на паливо. Названо найнезручніші міста світу для водіїв Фото: Лондон, Великобританія (unsplash.com)
Автор: Катерина Гончарова

Дорожній рух у багатьох містах повернувся до "доковідного" рівня, а деякі міста стали ще більш завантаженими, ніж були до пандемії.

Опубліковано щорічний індекс трафіку в містах світу від компанії TomTom, що спеціалізується на технологіях розташування та пристроях супутникової навігації. У рейтингу перераховані найзавантаженіші міста світу на основі часу в дорозі, вартості палива та викидів CO2.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Travel Tomorrow.

Найповільніший центр міста для водіння у Лондоні

Охоплюючи 389 міст у 56 країнах на 6 континентах, TomTom Traffic Index ранжує міста по всьому світу за середнім часом, проведеним у дорозі.

Час у дорозі та швидкість базуються на даних про поїздки, що охоплюють 543 мільярди кілометрів, анонімно зібраних протягом року від водіїв у межах великого мегаполісу або в радіусі 5 км від центру ("центр міста") по всій дорожній мережі, включаючи швидкісні дороги та автомагістралі.

Багатогодинні пробки та витрати на паливо. Названо найнезручніші міста світу для водіїв

Цього року індекс також включає фінансові наслідки зростання вартості палива та заторів через пробки, а також витрати палива на кВтг та викиди CO2 при керуванні автомобілями з бензиновим, дизельним двигуном або електромобілем у 389 містах.

У 2022 році центр Лондона став найповільнішим містом для водіння: в середньому мешканцям міста потрібно 35 хвилин, щоб проїхати 10 кілометрів (17 км/год). У годину пік середня швидкість у центрі Лондона становила лише 13 миль на годину.

Зростання цін та інфляція. Водити машину стало дорожче

Час, який проводять водії у дорозі на роботу, збільшився у 62% міст (242 з 389). В умовах стрімкого зростання інфляції по всьому світу та кліматичної кризи, компанія TomTom розглянула економічні та екологічні наслідки повернення до вищих рівнів трафіку.

Багатогодинні пробки та витрати на паливо. Названо найнезручніші міста світу для водіїв

Фото: Гонконг став найдорожчим містом для поїздок на автомобілі (unsplash.com)

Цікаво, що, попри зростання вартості водіння у всьому світі, авто продовжує залишатися основним видом транспорту у більшості міст.

Минулого року ціни на енергоносії зросли через кілька факторів (розрив ланцюжків постачання, скорочення інвестицій та вторгнення Росії в Україну), що значно посилило проблему. Через пробки також збільшилася витрата палива, внаслідок чого водії у всьому світі витрачали в середньому на 27% більше на заправку машин, ніж у 2021 році. Водії дизельних автомобілів витрачали у 2022 році на 48% більше, ніж роком раніше.

Коли ціни на пальне злетіли, Гонконг став найдорожчим містом для поїздок на автомобілі: щодня на годину пік водій витрачає понад 1900 доларів США на поїздки на роботу за весь рік.

Багатогодинні пробки та витрати на паливо. Названо найнезручніші міста світу для водіїв

На електромобілях їздити економніше

У великих європейських містах використання електромобілів виявилося ефективним способом зниження та постійного зниження транспортних витрат, особливо під час заряджання на станціях зі швидкою зарядкою.

Дані показують, що в Лондоні водії електромобілів, що заряджаються в точці повільної зарядки, заощадили майже половину того, що витратили б на транспортний засіб з двигуном внутрішнього згоряння на бензині.

Багатогодинні пробки та витрати на паливо. Названо найнезручніші міста світу для водіїв

Фото: Працюючи віддалено один день на тиждень, паризький водій зекономить 170 доларів (unsplash.com)

Також витрати на ведення електромобіля значно менш мінливі: 2022 показав, що ціни на паливо можуть коливатися протягом року, а ціни на електроенергію змінюються з меншою ймовірністю.

"Дистанційка" не допомогла. На пробки йде все більше часу

Багато хто почав працювати за гнучким графіком, також можна працювати віддалено. З меншою кількістю пасажирів, які щодня їздять на роботу та з роботи в годину пік, можна було б очікувати, що люди витрачають менше часу та грошей, застрягши в пробках у години пік.

Однак, як не дивно, витрачений на стояння в пробках за останній рік час лише збільшився. Наприклад, у Дубліні через пробки "середній" співробітник втратив за рік цілих 140 годин. Працюючи віддалено один день на тиждень, пасажир у Дубліні заощадить 56 годин свого часу за рік.

Індекс трафіку також вплине на викиди CO2, коли люди їздять в годину пік. Наприклад, мешканець Лондона, який щодня їздить на роботу на бензиновому автомобілі, викидає в атмосферу 1,1 тонни CO2 на рік. Працюючи вдома один день на тиждень, він може скоротити викиди на 219 кг.

Вплив пробок на бюджет водія також дуже значний. У Парижі водіння автомобіля з бензиновим двигуном у годину пік збільшує вартість водіння на 40% у порівнянні з водінням в оптимальний час, коли трафік мінімальний. Працюючи віддалено один день на тиждень, паризький водій заощадить 170 доларів США.

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