Багатогодинні пробки та витрати на паливо. Названо найнезручніші міста світу для водіїв

Дорожній рух у багатьох містах повернувся до "доковідного" рівня, а деякі міста стали ще більш завантаженими, ніж були до пандемії.

Опубліковано щорічний індекс трафіку в містах світу від компанії TomTom, що спеціалізується на технологіях розташування та пристроях супутникової навігації. У рейтингу перераховані найзавантаженіші міста світу на основі часу в дорозі, вартості палива та викидів CO2.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Travel Tomorrow.

Найповільніший центр міста для водіння – у Лондоні

Охоплюючи 389 міст у 56 країнах на 6 континентах, TomTom Traffic Index ранжує міста по всьому світу за середнім часом, проведеним у дорозі.

Час у дорозі та швидкість базуються на даних про поїздки, що охоплюють 543 мільярди кілометрів, анонімно зібраних протягом року від водіїв у межах великого мегаполісу або в радіусі 5 км від центру ("центр міста") по всій дорожній мережі, включаючи швидкісні дороги та автомагістралі.

Цього року індекс також включає фінансові наслідки зростання вартості палива та заторів через пробки, а також витрати палива на кВтг та викиди CO2 при керуванні автомобілями з бензиновим, дизельним двигуном або електромобілем у 389 містах.

У 2022 році центр Лондона став найповільнішим містом для водіння: в середньому мешканцям міста потрібно 35 хвилин, щоб проїхати 10 кілометрів (17 км/год). У годину пік середня швидкість у центрі Лондона становила лише 13 миль на годину.

Зростання цін та інфляція. Водити машину стало дорожче

Час, який проводять водії у дорозі на роботу, збільшився у 62% міст (242 з 389). В умовах стрімкого зростання інфляції по всьому світу та кліматичної кризи, компанія TomTom розглянула економічні та екологічні наслідки повернення до вищих рівнів трафіку.

Фото: Гонконг став найдорожчим містом для поїздок на автомобілі (unsplash.com)

Цікаво, що, попри зростання вартості водіння у всьому світі, авто продовжує залишатися основним видом транспорту у більшості міст.

Минулого року ціни на енергоносії зросли через кілька факторів (розрив ланцюжків постачання, скорочення інвестицій та вторгнення Росії в Україну), що значно посилило проблему. Через пробки також збільшилася витрата палива, внаслідок чого водії у всьому світі витрачали в середньому на 27% більше на заправку машин, ніж у 2021 році. Водії дизельних автомобілів витрачали у 2022 році на 48% більше, ніж роком раніше.

Коли ціни на пальне злетіли, Гонконг став найдорожчим містом для поїздок на автомобілі: щодня на годину пік водій витрачає понад 1900 доларів США на поїздки на роботу за весь рік.

На електромобілях їздити економніше

У великих європейських містах використання електромобілів виявилося ефективним способом зниження та постійного зниження транспортних витрат, особливо під час заряджання на станціях зі швидкою зарядкою.

Дані показують, що в Лондоні водії електромобілів, що заряджаються в точці повільної зарядки, заощадили майже половину того, що витратили б на транспортний засіб з двигуном внутрішнього згоряння на бензині.

Фото: Працюючи віддалено один день на тиждень, паризький водій зекономить 170 доларів (unsplash.com)

Також витрати на ведення електромобіля значно менш мінливі: 2022 показав, що ціни на паливо можуть коливатися протягом року, а ціни на електроенергію змінюються з меншою ймовірністю.

"Дистанційка" не допомогла. На пробки йде все більше часу

Багато хто почав працювати за гнучким графіком, також можна працювати віддалено. З меншою кількістю пасажирів, які щодня їздять на роботу та з роботи в годину пік, можна було б очікувати, що люди витрачають менше часу та грошей, застрягши в пробках у години пік.

Однак, як не дивно, витрачений на стояння в пробках за останній рік час лише збільшився. Наприклад, у Дубліні через пробки "середній" співробітник втратив за рік цілих 140 годин. Працюючи віддалено один день на тиждень, пасажир у Дубліні заощадить 56 годин свого часу за рік.

Індекс трафіку також вплине на викиди CO2, коли люди їздять в годину пік. Наприклад, мешканець Лондона, який щодня їздить на роботу на бензиновому автомобілі, викидає в атмосферу 1,1 тонни CO2 на рік. Працюючи вдома один день на тиждень, він може скоротити викиди на 219 кг.

Вплив пробок на бюджет водія також дуже значний. У Парижі водіння автомобіля з бензиновим двигуном у годину пік збільшує вартість водіння на 40% у порівнянні з водінням в оптимальний час, коли трафік мінімальний. Працюючи віддалено один день на тиждень, паризький водій заощадить 170 доларів США.

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