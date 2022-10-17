"Багато тут не заробити". Що потрібно знати українцям про зарплати у Португалії

Португалія – країна з красивою природою та історією: Атлантичний океан, протяжна берегова лінія та яскрава архітектура. Місцеві мешканці дуже доброзичливі та ведуть розмірений спосіб життя. В країні добре розвинена сучасна інфраструктура: тут якісні дороги, величезна кількість торгових центрів, супермаркетів, ринків, ресторанів та затишних кафе. Але в Португалії – одні із найнижчих зарплат у Європі.

"Це прекрасна країна для відпочинку, але не для заробітку" , – нерідко пишуть про Португалію на сайтах про переїзд до різних країн.

TRAVEL РБК-Україна опитало українців, які переїхали до цієї країни через війну та з'ясовувало, скільки можуть заробити наші співгромадяни в Португалії та як краще шукати роботу.

"Прожити можна, але накопичити не вийде". Скільки можна заробити у Португалії

Зарплати у Португалії коливаються від 700 євро на місяць (мінімальна) до 12300 євро на місяць. Половина (50%) населення заробляє менше 2640 євро. 25% населення заробляють менше ніж 1500 євро. 25% заробляють понад 7170 євро.

"На жаль, у Португалії важко отримати високий дохід. Не те що біженці та мігранти з інших країн, а й корінні жителі часто не можуть розраховувати на високі заробітки. Навіть якщо вони багато років пропрацювали у певній сфері", — пишуть у Facebok-групі з пошуку роботи у Португалії.

Фото: Більшість вакансій передають українцям у Португалії заробіток у розмірі близько 700-800 євро (freepik.com)

Більше 1000-1500 євро в Португалії можуть заробити місцеві або мігранти, які мають високу спеціалізацію у затребуваній професії, коментує РБК-Україна Юлія Панченко – українка, яка переїхала до Португалії навесні цього року.

"Українці, які тут влаштувалися на роботу, одержують менше, близько 700-800 євро. Декому платять навіть менше "мінімалки". Багато ви тут навряд чи заробите, якщо ви некваліфікований лікар або менеджер. На 700-800 євро в Португалії цілком можна прожити, якщо у вас немає високих запитів. Цього вистачить на базову їжу та поточні витрати. Але накопичити якусь суму навряд чи вийде", — коментує вона.

Справді, багато сайтів пишуть, що Португалія – країна, для якої "характерна значна соціальна нерівність". Якщо основна частина городян (80%) заробляє 6000 євро на рік, заможні люди отримують близько 34000 євро. Заробітна плата у Португалії низька порівняно з іншими країнами Європейського Союзу.

Фото: Як зростають зарплати фахівця в Португалії в міру набуття професійного досвіду (інфографіка salaryexplorer.com)

Хоча кількість робочих місць і зростає, багатьом молодим фахівцям важко знайти роботу, пишуть місцеві ЗМІ. У Португалії високий рівень безробіття: на 10 мільйонів населення безробітних станом на 2022 рік налічується 700 тисяч (13,5%). До вирахування податків мінімальна заробітна плата становить 649,83 євро на місяць за умови 12 виплат на рік та 557 євро при виплатах 14 разів на рік.

Доходи португальців значно нижчі, ніж у у сусідніх країнах. Середня заробітна плата в Португалії становить 3-3,5 євро на годину. За 8-годинний робочий день можна отримати 24-26 євро. Такі зарплати, зокрема, виплачуються працівникам сфери обслуговування та сільського господарства, прибиральникам, доглядальницям, вантажникам та іншим. Якщо йдеться про висококваліфікованого фахівця чи рідкісну професії, заробітна плата може сягати 2000 євро на місяць.

Заробітна плата у Португалії за професіями:

керівники організацій – 2500-3000 євро;

IT-фахівці – 1800-3000 євро;

Інженери – 1700 євро;

Працівники у сфері туризму, готельного та ресторанного бізнесу – 1100 євро;

Дизайнери – 1100 євро;

Офіціанти, касири, кур'єри – 550–700 євро;

Клінінг та ресторани. Де українцям простіше знайти роботу у Португалії

Якщо ви приїхали до Португалії, рятуючись від війни в Україні, вам нададуть статус тимчасового захисту. Це дає змогу одразу ж почати шукати роботу, каже Юлія Панченко. Вона радить розпочинати пошуки одразу після приїзду до країни. І якщо вам дозволяє ситуація, то і взагалі до приїзду.

"Складіть резюме англійською, а в ідеалі – португальською мовою. І розсилайте чим більше, тим краще. Будьте готові до того, що на більшість заявок від вас можуть не відповісти. Але не впадайте у відчай: це нормально. І якщо ви готові витрачати сили на пошуки, то роботу ви точно знайдете", – зазначає українка.

Українка Надія Залевська також приїхала до Португалії у березні, рятуючись від війни в Україні. Через місяць влаштувалася офіціанткою до закладу у передмісті Порто, де їй дала притулок місцева родина. Допомогло знайти роботу зокрема те, що вона володіє базовим рівнем португальської та англійської.

Фото: У Португалії – багато кафе та ресторанів, де потрібні офіціанти та працівники на кухні ( unsplash.com )

"Портулагську я трохи вчила й раніше, бо давно сюди хотіла потрапити. Резюме я не розсилала. А просто ходила по місцевих закладах і питала, чи потрібні якісь співробітники. Згодна була працювати і офіціантом, і помічником на кухні. Мене взяли офіціанткою — спочатку на неповний робочий день, а через кілька тижнів почала працювати з 11 ранку до 10 вечора. Разом із чайовими виходить трохи більше 800 євро на місяць, іноді вище", — розповідає вона про те, як знайшла роботу.

За її словами, без знання португальського знайти роботу, де платили б понад 1000 доларів, вкрай складно. Найреальніше біженцям-жінкам влаштуватися в таких сферах:

клінінг : прибирання номерів у великих готелях та міні-готелях;

: прибирання номерів у великих готелях та міні-готелях; помічники на кухні : миття посуду, помічник кухаря (наприклад, з нарізки овочів);

: миття посуду, помічник кухаря (наприклад, з нарізки овочів); няні (часто сім'ї охоче надають і проживання);

"На таких роботах ви отримуватимете від 700 до 900 або до 1000 євро. Плюс у тому, що в українських робітників у Португалії ще до великої війни склалася переважно хороша репутація. Їх знають як працьовитих і скрупульозних співробітників", — ділиться спостереженнями Надія.

За її словами, діапазон можливостей у пошуку роботи розширюється, якщо ви маляр, сантехнік, або добре керуєте автомобілем. Однак у таких сферах беруть на роботу переважно чоловіків.

Фото: В країні українцям часто пропонують роботу в клінінгу (unsplash.com)

Запитувати у місцевих та моніторити соцмережі. Як шукати роботу в Португалії

Рівень оплати праці залежить від професії, кваліфікації, досвіду та місця проживання. Якщо в автономному районі Мадейра чиста середня зарплата становить 782 євро, то Лісабоні — 977 євро. Рівень життя іммігрантів у Португалії залежить від рівня знання португальської мови та освіти, а також бажання працювати і заробляти.

На прохання РБК-Україна Юлія Панченко дає такі поради щодо пошуку роботи в Португалії:

Вчіть португальську та англійську мови, навіть якщо ваша робота не вимагає багато спілкування. Знання мови допомагає вирішувати важливі ситуації та приходить на допомогу у спілкуванні з державними органами, у магазині та в цілому скрізь; Одного знання мови мало: ви маєте щось уміти. Оцініть свої навички та здібності, слабкі та сильні сторони. Випишіть у таблиці, де ви точно не хочете працювати, а куди не побоитесь піти навіть у нову сферу. Не бійтеся освоювати нову професію; Складіть резюме португальською – якщо не знаєте мови, про це можна попросити і місцевих, і волонтерів-українців; Не покладайтеся тільки на те, що знайдуть роботу в Джобцентрі: регулярно моніторте місцеві та українські телеграм-канали з пошуку роботи. Таких у Португалії чимало; Пошукайте вакансії дистанційної роботи. Наприклад, SMM оптимізація сайтів. Якщо у вас немає навичок, ви можете пройти онлайн-курси; Знайомтеся та спілкуйтеся з місцевими в тому місті, куди ви приїхали. Часто у пошуку роботи допомагає "сарафанне радіо"; Не дивуйтеся, якщо вважаєте, що підходите для цієї роботи, але вам відразу не дзвонять. Тут мало хто кудись поспішає. Вам можуть відповісти не одразу.

Жити в Португалії та заробляти в Україні

Обидві опитані українки погодилися з думкою про те, що цілком можливо жити в Португалії, заробляючи при цьому в Україні. Однак у тому випадку, якщо ваші навички дозволяють заробляти хоча б еквівалентну португальській зарплату – 700-900 євро.

"Якщо ви маркетолог, рекламник, smm-фахівець або маєте іншу подібну кваліфікацію, можна заробляти в Україні та жити в Португалії. Якщо ви виїхали сюди з дітьми, їх треба водити до садка чи школи, вирішувати різні питання. Це все забирає дуже багато часу, і якщо ви працюєте віддалено, це навіть ідеальний варіант. У контексті цін Португалія – це не Швейцарія. Тут продукти недорогі, і житло можна знайти не так дорого", — каже Надія Залевська.

Фото: Хороший варіант – жити в Португалії та працювати в Україні віддалено (unsplash.com)

Податки у Португалії: скільки платять співробітники та роботодавці

Хоча зарплати у Португалії низькі, податки тут доведеться платити чималі.

Податковими резидентами є громадяни країни та особи, які перебувають у ній з видом на проживання понад 183 дні на рік. До них застосовуються прогресивні ставки податку – від 14,5% до 48% залежно від суми доходу: чим вищий дохід, тим вища відсоткова ставка з податку на прибуток.

Заробітна плата працівників також віднімається з відрахувань на соціальне страхування у розмірі 34,75% (23,75% утримується з роботодавця та 11% - із самого працівника).

Фото: За останні 5 років мінімальний дохід португальця збільшився лише на 72 євро ( freepik.com )

Низька ставка у розмірі 14,5% застосовується до бідних верств населення. До цієї категорії належать ті, хто заробляє 500-580 євро на місяць. Дохід трудящих-мігрантів, отриманий біля Португалії, оподатковується прибутковим податком за фіксованою ставкою у вигляді 25%. На момент очікування португальського громадянства, яким можна претендувати після 6 років легального проживання країни, мігрант вважається іноземцем.

Зарплати зростуть на 2,8% у 2023 році

Очікується, що заробітна плата у Португалії зросте в середньому на 2,8% наступного року. Однак компанії, які прийняли в опитуванні, заявляють, що підвищити зарплати на практиці готові далеко не всі. Також у Португалії менше половини компаній готові найближчим часом розширювати штат співробітників.

"Близько 50% компаній вказують, що інфляція - один із факторів, які змушують не переглядати зарплату в сторони підвищення", — каже Марта Діас, представник компанії Mercer Portugal.

Зарплати у Португалії зростають повільно. За останні 5 років мінімальний дохід португальця збільшився лише на 72 євро. При цьому близько 23,3% працівників досі одержують мінімальну заробітну плату.

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