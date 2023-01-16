Статус на 5 років та громадянство. В Ірландії розглядають варіанти перебування українців

Влада Ірландії замислюється про те, як залишити українців у країні після закінчення війни та полегшити їм отримання дозволу на проживання та громадянства.

Також уряд готується до подвоєння числа біженців з України та до того, що багато хто захоче залишитися в Ірландії жити, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на The Irish Times.

Новий міністр з питань інтеграції Ірландії Джо О'Брайєн заявив, що для десятків тисяч українців має бути відкритий шлях до постійного перебування, щоб вони могли подати заяву на отримання громадянства чи посвідки на проживання.

"Міністерство юстиції розглядає варіанти надання українцям статусу на строк до п'яти років, після чого вони можуть подати заяву на набуття громадянства. Я очікую, що нам потрібно відкрити шлях до цього, просто з метою інтеграції", – повідомив він.

Українські біженці в Ірландії класифікуються як отримувачі тимчасового захисту з правом жити, працювати та отримувати пільги у рамках директиви ЄС. Цей статус продовжили до кінця березня 2024 року.

На думку міністра, значна частина українців в Ірландії вирішать залишитись там надовго.

"Будуть діти, які проведуть свої роки у школі тут, вони почнуть бачити тут дім, і сім'ї почнуть бачити тут дім. Хоча серця багатьох українців залишаються в їхній рідній країні, зрештою відгук, який люди відчують у громадах по всій Ірландії, означатиме, що ми побачимо, як значна частина українців вирішить, що тут краще місце для них", – сказав новий міністр.

Чиновник зазначив, що урядові відомства мають планувати таку саму кількість людей з України, як і 2022 року.

Фото: Підтримка України в Ірландії (facebook.com/CityDublinETB)

"Кожен округ у штаті повинен буде розмістити модульні будинки на рівні, набагато більшому за ті 700 об'єктів, які заплановані на даний час на національному рівні", – зазначив він.

Державі доведеться придбати багато об'єктів нерухомості, щоб у найближчі місяці розмістити людей, які шукають захисту, та зменшити залежність їхнього розміщення готелів.

Нагадаємо, ми писали, що українців просять повертати виплати у Польщі.