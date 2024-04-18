Автобусні тури: що треба знати про плюси і мінуси таких поїздок

Автобусні тури за кордон були популярні й до війни, а тепер це один із найдоступніших варіантів подорожей. Це тривалі поїздки, що підійдуть не всім туристам.

Що треба врахувати, обираючи автобусний тур, у коментарі РБК-Україна розповіла фахівець із підбору турів Олександра Панамарчук.

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Що треба врахувати при виборі автобусного туру

Обираючи автобусний тур, варто чітко розуміти свої очікування від цього виду відпочинку, пояснює експерт. Адже в подорожах із нічними переїздами буде складно відпочити в автобусі.

"У мене були випадки, коли людина їхала в автобусний тур із трьома нічними переїздами, бо обирала за вартістю, щоб було дешевше і можна було відвідати більше країн. Потім туристка скаржилася, що дуже сильно втомилася і що уявляла це зовсім по-іншому. Але як можна відпочити, якщо ти три ночі спиш в автобусі?", – розповідає Олександра Панамарчук.

При виборі туру фахівець радить звернути увагу на такі речі:

чи є нічний переїзд, як людина переносить нічні переїзди;

скільки треба ходити пішки (якщо людина має проблеми із суглобами, ногами);

чи захитує людину в автобусі.

"Тобто потрібно поставити спочатку собі запитання: що саме я хочу від цього туру і чи я фізично спроможна поїхати в автобусний тур", – каже вона.

Фото: Подорож автобусом (gettyimages.com)

Як зробити подорож комфортнішою

Якщо людина хоче більше комфорту і не економить, Олександра Панамарчук рекомендує подорожі, коли з України їдуть потягом до Перемишля, а далі приєднуються до автобусних турів.

"Це трохи дорожче, ніж просто їхати автобусом. Але в плані комфорту це того варте. Тому що на кордоні потяг не чекає. Якщо це спальний вагон, ти в цей час собі лежиш у купе. Я їздила таким – це просто супер варіант. Можна вибрати або купе, або "люкс" на дві особи – квиток на 700 гривень дорожчий. Але і постіль вже заправлена, і вода стоїть, і чисто, і лише 18 людей на весь вагон", – розповідає вона.

Такі потяги зі спальними вагонами до Польщі є із Харкова, Дніпра і Києва. Також можна приїхати у Львів і там сісти на автобус, який вирушає у тур.

"Зараз такі тури набирають популярність, вони є як суто екскурсійні, коли люди дивляться Будапешт, Прагу, Відень, Венецію, так і з відпочинком на морі. Коли по дорозі дивляться екскурсійні міста, а потім приїжджають і проводять днів 10 на Лазуровому узбережжі Франції або десь у Італії. Цим самим автобусом повертаються назад", – зазначає фахівець.

Яка тривалість автобусного туру оптимальніша

Тривалість автобусних турів зазвичай від 4 до 18 днів. Є тури вихідного дня, коли люди 4 дні подорожують кількома містами.

"Одна справа, коли це Краків, Прага або Будапешт, Відень і назад – це ще нескладно. Але коли люди намагаються за 4 дні доїхати до Парижу і повернутися, то три ночі вони будуть проводити в автобусі. Це тур для дуже здорових людей. Треба зважено підходити до вибору туру, щоб не було розчарування і проблем зі здоров'ям, коли кажуть, що після поїздки ще два тижні лікувалися", – попереджає Олександра Панамарчук.

Тури до 18 днів – це або з відпочинком на морі, або якщо туристи їдуть із екскурсіями містами аж до Португалії.

"Це не дуже важко, але дуже цікаво. Це чудова можливість показати дітям різні країни і заодно відпочити. Також – для людей похилого віку, які не можуть собі дозволити авіапереліт, але хочуть подивитися багато цікавих пам'яток і відпочити на морі", – каже вона.

За словами експерта, цього року для українських туристів запускають автобусні тури до Іспанії з відпочинком на морі. Це пов'язано із зростанням цін на авіаквитки. Якщо у 2022 році можна було купити квитки з аеропортів Європи до Іспанії за 13 євро в одну сторону, зараз ціни ближче до 100 євро. Тож для родини із 3-4 осіб вигідніше подорожувати до Іспанії із автобусним туром.

Фото: Місто на Лазуровому узбережжі у Франції (pixabay.com)

Водночас є поїздки автобусом до курортів без екскурсій у дорозі. Найтриваліші – близько 40 годин. Наприклад, до Туреччини чи Іспанії. Це чартерні автобусні рейси.

"Тури до Туреччини складні, бо дорога займає від 35 до 40 годин в залежності від того, куди їдуть. Але можна обрати автобуси комфорт-класу, де сидіння більше розкладається і більше місця для ніг, коліна не впираються. Звичайно, такий тур буде дорожчий", – підказує знавець.

Які мінуси подорожі автобусом за кордон

Олександра Панамарчук пояснює, які мінуси бувають під час подорожей автобусом за кордон. Наприклад:

в автобусі важко сидіти, якщо людину захитує або є проблеми зі здоров'ям;

часто маленька дитина не може висідити довгий час;

якщо виїзд автобуса із Києва чи Львова, черга на кордоні можна простояти від 4 до 23 годин.

"Якщо є можливість, варто їхати не на пікові дати, не на канікули, не на свята. Слід враховувати європейські свята та канікули, бо в цей час багато українців з-за кордону їздять додому до України", – звертає увагу фахівець.

Фото: Короткі тури кращі для недалеких подорожей (unspash.com)

Поради туристам, які вирушають у подорож автобусом

Туристам, які готуються у тривалу подорож автобусом, слід правильно підготуватися. Олександра Панамарчук дає такі поради:

звернути увагу на свій одяг – він має бути максимально натуральний, вільний, щоб нічого не тиснуло. Взуття також вільне, бо ноги сильно набрякають;

всі необхідні речі мають бути із собою в салоні, бо водії не будуть шукати у багажному чиюсь валізу, щоб дістати якісь ліки чи тонометр.

немає часу, щоб десь зупинитися і поїсти в якомусь кафе. Їжу, яка не псується, треба брати з собою, якщо йде мова не про екскурсійні тури;

треба брати щось із собою, чим можна себе відволікти: книги, , навушники, закачати фільми;

подушечку, бо шия сильно затікає;

плед, щоб можна було вкритися, бо працює кондиціонер і може бути прохолодно:

якщо люди подорожують самостійно, не забувати про медичну страховку.

"Це дуже важливо, тому що медицина у Європі надзвичайно дорога. Коли люди їдуть за кордон як туристи чи в гості, обов'язково мають бути застраховані. Хоча на кордоні страхування не запитують, але це в інтересах самої людини", – каже фахівець з туризму.

Вона розповідає про свій випадок, коли приїхала в гості за кордон і мала підозру на апендицит.

"Приїхала швидка допомога, у прийомному відділенні мені зробили аналізи. Виявилося, що це не апендицит, тому відпустили додому. Якби не страхування, це коштувало б для мене більше 500 євро", – згадує Олександра Панамарчук.

Туристичне страхування для людини до 60 років обійдеться в 1 євро на добу, для старших людей вартість вища і залежить від страхової компанії.

Нагадаємо, ми писали, що подорожі за кордоном для українців стали дешевшими. Це пов'язано зі співпрацею українських та європейських туроператорів.

Також ми розповідали про всі країни, де туристи мають сплачувати податок за відпочинок. Тиждень відпочинку можуть виявитися дорожчим на десятки євро.

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