Автобусные туры: что нужно знать о плюсах и минусах таких поездок

Автобусные туры за границу были популярны и до войны, а теперь это один из самых доступных вариантов путешествий. Это длительные поездки, которые подойдут не всем туристам.

Что нужно учесть, выбирая автобусный тур, в комментарии РБК-Украина рассказала специалист по подбору туров Александра Панамарчук.

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Что нужно учесть при выборе автобусного тура

Выбирая автобусный тур, следует четко понимать свои ожидания от этого вида отдыха, объясняет эксперт. Ведь в поездках с ночными переездами будет сложно отдохнуть в автобусе.

"У меня были случаи, когда человек ехал в автобусный тур с тремя ночными переездами, потому что выбирал по стоимости, чтобы было дешевле и можно было посетить больше стран. Потом туристка жаловалась, что очень сильно устала и что представляла это совсем по-другому. Но как можно отдохнуть, если ты три ночи спишь в автобусе?", – рассказывает Александра Панамарчук.

При выборе тура специалист советует обратить внимание на следующие вещи:

есть ли ночной переезд, как человек переносит ночные переезды;

сколько нужно ходить пешком (если у человека проблемы с суставами, ногами);

укачивает ли человека в автобусе.

"То есть нужно задать сначала себе вопрос: что именно я хочу от этого тура и физически ли я в состоянии поехать в автобусный тур", – говорит она.

Фото: Путешествие автобусом (gettyimages.com)

Как сделать путешествие более комфортным

Если человек хочет больше комфорта и не экономит, Александра Панамарчук рекомендует путешествия, когда из Украины едут поездом в Перемышль, а затем присоединяются к автобусным турам.

"Это немного дороже, чем просто ехать автобусом. Но в плане комфорта это того стоит. Потому что на границе поезд не ждет. Если это спальный вагон, ты в это время себе лежишь в купе. Я ездила на таком – это просто супер вариант. Можно выбрать или купе, или "люкс" на два человека – билет на 700 гривен дороже. Но и постель уже заправлена, и вода стоит, и чисто, и всего 18 человек на весь вагон", – рассказывает она.

Такие поезда со спальными вагонами в Польшу есть из Харькова, Днепра и Киева. Также можно приехать во Львов и там сесть на автобус, отправляющийся в тур.

"Сейчас такие туры набирают популярность, они есть сугубо экскурсионные, когда люди смотрят Будапешт, Прагу, Вену, Венецию, так и с отдыхом на море. Когда по дороге смотрят экскурсионные города, а затем приезжают и проводят дней 10 на Лазурном побережье Франции или где-то в Италии. Этим же автобусом возвращаются назад", – отмечает специалист.

Какая продолжительность автобусного тура более оптимальна

Продолжительность автобусных туров обычно от 4 до 18 дней. Есть туры выходного дня, когда люди 4 дня путешествуют по нескольким городам.

"Одно дело, когда это Краков, Прага или Будапешт, Вена и обратно – это еще несложно. Но когда люди пытаются за 4 дня доехать до Парижа и вернуться, три ночи они будут проводить в автобусе. Это тур для очень здоровых людей. Надо взвешенно подходить к выбору тура, чтобы не было разочарования и проблем со здоровьем, когда говорят, что после поездки еще две недели лечились", – предупреждает Александра Панамарчук.

Туры до 18 дней – или с отдыхом на море, или если туристы едут с экскурсиями по городам аж до Португалии.

"Это не очень трудно, но очень интересно. Это отличная возможность показать детям разные страны и заодно отдохнуть. Также – для пожилых людей, которые не могут себе позволить авиаперелет, но хотят посмотреть много интересных достопримечательностей и отдохнуть на море", – говорит она.

По словам эксперта, в этом году для украинских туристов запускают автобусные туры в Испанию с отдыхом на море. Это связано с ростом цен на авиабилеты. Если в 2022 году можно было купить билеты из аэропортов Европы в Испанию за 13 евро в одну сторону, сейчас цены ближе к 100 евро. Для семьи из 3-4 человек выгоднее путешествовать в Испанию с автобусным туром.

Фото: Город на Лазурном побережье во Франции (pixabay.com)

В то же время есть поездки автобусом к курортам без экскурсий в пути. Самые продолжительные – около 40 часов. Например, в Турцию или Испанию. Это чартерные автобусные рейсы.

"Туры в Турцию сложные, потому что дорога занимает от 35 до 40 часов в зависимости от того, куда едут. Но можно выбрать автобусы комфорт-класса, где сиденье больше разкладывается и больше места для ног, колени не упираются. Конечно, такой тур будет дороже", – подсказывает знаток.

Какие минусы путешествия на автобусе за границу

Александра Панамарчук объясняет, какие минусы бывают во время путешествий на автобусе за границу. К примеру:

в автобусе тяжело сидеть, если человека укачивает или есть проблемы со здоровьем;

часто маленький ребенок не может сидеть долгое время;

если выезд автобуса из Киева или Львова,в очереди на границе можно простять от 4 до 23 часов.

"Если есть возможность, стоит ехать не на пиковые даты, не на каникулы, не на праздники. Следует учитывать европейские праздники и каникулы, потому что в это время многие украинцы из-за границы ездят домой в Украину", – обращает внимание специалист.

Фото: Короткие туры лучше для недалеких путешествий (unspash.com)

Советы туристам, отправляющимся в путешествие на автобусе

Туристам, которые готовятся в длительное путешествие на автобусе, следует правильно подготовиться. Александра Панамарчук дает такие советы:

обратить внимание на свою одежду – она должна быть максимально натуральная, свободная, чтобы ничего не давило. Обувь также свободная, потому что ноги сильно отекают;

все необходимые вещи должны быть с собой в салоне, потому что водители не будут искать в багажном чей-то чемодан, чтобы достать какие-то лекарства или тонометр.

нет времени, чтобы где-то остановиться и поесть в каком-нибудь кафе. Еду, которая не портится, нужно брать с собой, если речь идет не об экскурсионных турах;

нужно брать что-то с собой, чем можно себя отвлечь: книги,наушники, скачать фильмы;

подушечку, потому что шея сильно затекает;

плед, чтобы можно было укрыться, потому что работает кондиционер и может быть прохладно:

если люди путешествуют самостоятельно, не забывать о медицинской страховке.

"Это очень важно, потому что медицина в Европе чрезвычайно дорогая. Когда люди едут за границу как туристы или в гости, обязательно должны быть застрахованы. Хотя на границе страхование не спрашивают, но это в интересах самого человека", – говорит специалист по туризму.

Она рассказывает о своем случае, когда приехала в гости за границу и имела подозрение на аппендицит.

"Приехала скорая помощь, в приемном отделении мне сделали анализы. Оказалось, что это не аппендицит, поэтому отпустили домой. Если бы не страхование, это стоило бы мне больше 500 евро", – вспоминает Александра Панамарчук.

Туристическое страхование для человека до 60 лет обойдется в 1 евро в сутки, для пожилых людей стоимость выше и зависит от страховой компании.

Напомним, мы писали, что путешествия за границей для украинцев стали дешевле. Это связано с сотрудничеством украинских и европейских туроператоров.

Также мы рассказывали обо всех странах, где туристы должны платить налог за отдых. Неделя отдыха может оказаться дороже на десятки евро.

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