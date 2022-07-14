Авиатуры за границу во время войны. Что изменилось для украинцев этим летом

Путешествия за границу из Украины из-за войны России против нашей страны сейчас возможны только на автомобиле, поезде или автобусе. Небо закрыто, и аэропорты, к сожалению, стоят пустые.

Но забронировать билет на самолет можно из соседних стран Европы. Специалист по туризму Марина Казакова говорит, что это самый удобный вариант для украинцев, которые сейчас уже находятся за границей. Впрочем, и из Украины до ближайшего аэропорта Жешув в Польше не так уж и далеко.

В колонке для TRAVEL РБК-Украина Марина Казакова рассказывает, как сэкономить, покупая тур с перелетом из соседних стран.

Какие аэропорты ближайшие к Украине

Хоть небо Украины сейчас закрыто, я считаю, кардинальных и необратимых изменений не произошло. После победы в войне небо откроется, да и сейчас мы так же можем посетить любые открытые страны, как и раньше.

Только вместо аэропортов Киева/Львова/Харькова надо лететь из аэропортов соседних европейских стран.

Фото: От Львова до аэропорта в Люблине – около 200 километров (wikipedia.org)

Ближайший аэропорт Украины – Жешув/Ряшев в Польше. К нему удобно добираться на автомобиле или автобусе из Львова. От границы с Украиной до него всего около 90 километров.

К нему удобно добираться на автомобиле или автобусе из Львова. От границы с Украиной до него всего около 90 километров. Еще один аэропорт находится в польском Люблине. Расстояние от Львова до него – около 200 километров, а из Киева – 600. Из Жешува и Люблина курируют большинство чартерных рейсов на курорты "пляжных" стран.

Расстояние от Львова до него – около 200 километров, а из Киева – 600. Из Жешува и Люблина курируют большинство чартерных рейсов на курорты "пляжных" стран. Также можно улететь по нескольким направлениям из аэропорта Кишинева в Молдове . Он находится в примерно 70 километрах от границы с Украиной. В Кишинев есть автобусные рейсы из Черновцов, Львова и других городов на Западе нашей страны.

. Он находится в примерно 70 километрах от границы с Украиной. В Кишинев есть автобусные рейсы из Черновцов, Львова и других городов на Западе нашей страны. Еще один вариант – воспользоваться рейсами из аэропорта Ясы в Румынии, это около 160 километров от границы с Украиной. Оттуда, как и из всех вышеуказанных аэропортов, по разным направлениям летают компании-лоукостеры.

Какие главные преимущества авиатуров

скорее автобус;

более безопасный и удобный вид транспорта.

Недостатки туров с перелетом

высокая цена;

большое количество переездов и нередко – долгое время на ожидание багажа.

Из аэропортов Европы – "европейские" цены. Как сэкономить

Поскольку мы летим из европейских городов, то и нужно понимать, что и цена на такие туры нередко "европейская". Что я имею в виду? Рассмотрим на конкретном примере заказ моих туристов. Проанализируем, какая будет цена тура с вылетом из Польши.

Фото: Сэкономить на отдыхе в Турции можно, выбрав автобусный тур вместо перелета (unsplash.com)

В прошлом году мои туристы отдыхали в Турции. Летели из Киева 16 августа на 7 ночей. Семья из 2 взрослых и 2 детей (5 и 7 лет) отдыхали в отеле Nirvana Dolce Vita 5* (Текирова). Цена тура составила 88 000 грн, что в эквиваленте составляло 2 757 евро (обратите внимание – цена актуальна на момент бронирования тура).

Сейчас цена на этот тур с вылетом из польского Жешува составляет 234 818 грн, что в эквиваленте 6 528 евро. Добавляем затраты на трансфер до/из аэропорта 1500 грн/чел в одну сторону. Всего тур выходит 246 818 грн.

Как видим, цена на вылеты из Европы действительно европейская, в нашем случае – выше на 280%.

Совет, как сэкономить на отдыхе в Турции. Если вы хотите отдохнуть в этой стране "не за все деньги мира", то вместо авиаперелета можно воспользоваться автобусным туром до Анталии. Тогда конкретно за этот тур Nirvana Dolce Vita 5 * (Текирова) стоил бы 130 тысяч с переездом автобусом вместо 246 тысяч с полетом на самолете. Математика проста!

До аэропорта Жешува еще нужно доехать. Примерно 12 часов в пути. Дальше два часа ждем в аэропорту, три часа летим, один час проходим контроль и забираем багаж, далее – два часа трансфера. И вместе получается минимум 20 часов в пути. Это при условии, что таможню пройдете быстро. Автобусом ехать 39 часов. И прямо из вашего областного центра в гостиницу.

Думаю, с разницей во времени в 19 часов и экономией в 104 000 грн можно потерпеть некоторые неудобства.

Напомним, ранее Марина Казакова писала о преимущества и недостатки автобусных туров из крупных городов Украины за границу.