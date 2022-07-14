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Авіатури за кордон під час війни. Що змінилося для українців цього літа

Фото: До Греції можна полетіти з польського аеропорту Жешув (колаж РБК-Україна)
Автор: Марина Казакова

Як зекономити, купуючи путівку з перельотом із сусідніх країн

Подорожі за кордон з України через війну Росії проти нашої країни зараз можливі тільки на автомобілі, поїзді або автобусі. Небо закрите, і аеропорти, на жаль, стоять порожні.

Але забронювати квиток на літак можна з сусідніх країн Європи. Фахівець з туризму Марина Казакова каже, що це найзручніший варіант для українців, які зараз вже знаходяться за кордоном. Втім, і з України до найближчого аеропорту Жешув у Польщі не так вже й далеко.

У колонці для TRAVEL РБК-Україна Марина Казакова розповідає, як зекономити, купуючи тур з перельотом із сусідніх країн.

Які аеропорти найближчі до України

Хоч небо України зараз закрите, я вважаю, кардинальних і безповоротних змін не відбулося. Після перемоги у війні небо відкриється, та й зараз ми так само можемо відвідати будь-які відкриті країни, як і раніше.

Лише замість аеропортів Києва/Львова/Харкова треба летіти із аеропортів сусідніх європейських країн.

Фото: Від Львова до аеропорту в Любліні – близько 200 кілометрів (wikipedia.org)

  • Найближчий до України аеропорт – Жешув/Ряшів у Польщі. До нього зручно добиратися автомобілем або автобусом зі Львова. Від кордону з Україною до нього всього близько 90 кілометрів.
  • Ще один аеропорт знаходиться у польському Любліні. Відстань від Львова до нього – близько 200 кілометрів, а з Києва – 600. З Жешува та Любліна курують більшість чартерних рейсів на курорти "пляжних" країн.
  • Також можна полетіти по деяких напрямках з аеропорту Кишинева у Молдові. Він знаходиться у приблизно 70 кілометрах від кордону з Україною. До Кишинева є автобусні рейси з Чернівців, Львова та інших міст на Заході нашої країни.
  • Ще один варіант – скористатись рейсами з аеропорту Яси в Румунії, це близько 160 кілометрів від кордону з Україною. Звідти, як і з усіх вищевказаних аеропортів, по різних напрямках літають компанії-лоукостери.

Які головні переваги авіатурів

  • швидше за автобус;
  • більш безпечний і зручний вид транспорту.

Недоліки турів з перельотом

  • висока ціна;
  • велика кількість переїздів та нерідко – довгий час на очікування багажу

З аеропортів Європи "європейські" ціни. Як зекономити

Оскільки ми летимо із європейських міст, то й потрібно розуміти, що й ціна на такі тури нерідко "європейська". Що я маю на увазі? Розгляньмо на конкретному прикладі замовлення моїх туристів. Проаналізуємо, яка буде ціна туру із вильотом із Польщі.

Фото: Зекономити на відпочинку в Туреччині можна, обравши автобусний тур замість перельоту (unsplash.com)

Минулого року мої туристи відпочивали у Туреччині. Летіли із Києва 16 серпня на 7 ночей. Сім’я із 2 дорослих та 2 дітей (5 та 7 років) відпочивали у готелі Nirvana Dolce Vita 5* (Текірова). Ціна туру склала 88 000 грн, що в еквіваленті становило 2 757 евро (зверніть увагу – ціна актуальна на момент бронювання туру).

Зараз ціна на цей тур із вильотом з польського Жешува складає 234 818 грн, що в еквіваленті 6 528 євро. Додаємо затрати на трансфер до/з аеропорту 1500 грн/особи в 1 сторону. Всього тур виходить 246 818 грн.

Як бачимо, ціна на вильоти з Європи справді європейська, у нашому випадку – вища на 280%.

Порада, як зекономити на відпочинку у Туреччині. Якщо ви хочете відпочити в цій країні "не за всі гроші світу", то замість авіаперельоту можна скористатись автобусним туром до Анталії. Тоді конкретно за цей тур Nirvana Dolce Vita 5* (Текірова) коштував би 130 тисяч з переїздом автобусом замість 246 тисяч з польотом на літаку. Математика проста!

До аеропорту Жешува ще потрібно доїхати. Приблизно 12 годин у дорозі. Далі дві години чекаємо в аеропорту, три години летимо, одну годину проходимо контроль і забираємо багаж, далі – дві години трансферу. І разом виходить мінімум 20 годин у дорозі. Це за умови, що митницю пройдете швидко. Автобусом їхати 39 годин. І прямо з вашого обласного центру до готелю.

Думаю, із різницею у часі в 19 годин та економією в 104 000 грн можна потерпіти деякі незручності.

Нагадаємо, раніше Марина Казакова писала про переваги й недоліки автобусних турів з великих міст України за кордон.

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