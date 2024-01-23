Авіакомпаніям радять терміново перевірити деталі у літаках Boeing: причини

Федеральна авіаційна адміністрація США (FAA) рекомендувала всім авіакомпаніям терміново перевірити деталі ще одного покоління літаків Boeing. Йдеться про кріплення заглушок на місці аварійних дверей.

Перевірки пов'язані з інцидентом розгерметизації салону авіалайнера Alaska Airlines на початку січня, повідомляє РБК-Україна з посиланням на avianews.com.

Раніше 6 січня американський авіарегулятор заборонив польоти 171 літака Boeing 737-9 MAX по всьому світу через випадіння заглушки дверей. Ці конструкції встановлюють замість аварійних дверей у деяких літаках. 5 січня у такого літака Alaska Airlines заглушка відлетіла під час польоту.

На вимогу FAA авіакомпанії перевіряють усі авіалайнери Boeing 737-9 MAX, як закріплені заглушки. Їхні польоти зупинені на невизначений час.

Тепер американський авіарегулятор рекомендує перевірити кріплення заглушок і у літаках Boeing 737-900ER. У них схожа конструкція заглушки дверей із Boeing 737-9 MAX, хоч це різні покоління літаків.

У попередженні про безпеку для авіакомпаній FAA від 21 січня вказується, що деякі авіакомпанії після додаткових перевірок своїх Boeing 737-900ER виявили проблеми із болтами заглушок.

Перевірки Boeing 737-900ER повинні запобігти повторенню інциденту з випадінням аварійної заглушки, який стався з літаком Boeing 737-9 MAX.

Фото: Випадіння заглушки в літаку Alaska Airlines (avianews.com/з соцмереж без авторства)

Заглушки дверей встановлюють, якщо авіакомпанії розміщують менше крісел, ніж передбачено літаком. Це допомагає збільшити дальність польотів або розмістити бізнес-клас на додаток до економ-класу. Якщо пасажирів 189 і менше, потреби у двох аварійних виходах за крилом немає. Тому замість дверей авіакомпанії встановлюють заглушку з вікном та панеллю обшивки.

Нагадаємо, ми писали, що майже 200 літакам Boeing заборонили польоти по всьому світу. Причиною став інцидент із новим авіалайнером цієї моделі у флоті авіакомпанії Alaska Airlines.

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