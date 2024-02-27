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Авіакомпанія Wizz Air скасовує десятки рейсів: про які маршрути йдеться

Фото: Літак авіакомпанії Wizz Air (unsplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Угорський лоукостер Wizz Air скорочує маршрутну мережу у європейських країнах через проблеми із обслуговуванням двигунів у літаках Airbus. До кінця першого кварталу 2024 року авіакомпанія "приземлить" 45 своїх авіалайнерів.

На яких маршрутах скасують рейси, РБК-Україна розповідає з посиланням на lowcostavia.com.ua.

Через труднощі з обслуговуванням двигунів Pratt & Whitney авіаперевізник призупинить використання майже 20% свого флоту. Через це у багатьох країнах Європи скасують понад 60 маршрутів.

Зокрема, скасування рейсів Wizz Air заплановане у таких країнах: Польща, Німеччина, Великобританія, Австрія, Латвія, Литва, Франція, Іспанія, Португалія, Норвегія, Данія, Італія, Греція, Румунія. Також – у Сербії, ОАЕ, Єгипті, Ізраїлі, Саудівській Аравії, Кіпрі, Люксембургу, Мальті, Грузії, Йорданії, Албанії та Ісландії.

Перелік рейсів, які скасують:

  • Белград – Рим Ф’юмічіно, Закінтос;
  • Бухарест – Единбург;
  • Катанія – Ган, Іракліон, Мілан Мальпенса, Міконос, Париж Бове, Шарм-ель-Шейх, Тель-Авів, Тіра;
  • Клуж-Напока – Анталія, Ліон, Мальта, Венеція Тревізо;
  • Крайова – Барселона, Кельн, Дортмунд, Мадрид, Париж Бове, Рим Ф’юмічіно;
  • Дортмунд – Ніш, Ольштин-Мазури, Тиргу-Муреш;
  • Гданськ – Кутаїсі;
  • Катовіце – Брістоль, Рим Чампіно;
  • Каунас – Олесунн, Берген, Ставангер;
  • Ларнака – Копенгаген, Даммам, Ріяд;
  • Лондон Лутон – Хургада, Любляна;
  • Меммінген – Тиргу-Муреш;
  • Мілан Мальпенса – Комізо, Марса Алам, Порту;
  • Міконос – Тель-Авів;
  • Неаполь – Шарм-ель-Шейх, Скіатос, Тель-Авів.

Також пасажирам будуть недоступні рейси за такими маршрутами:

  • Рим Ф’юмічіно – Копенгаген, Хургада, Кутаїсі, Кувейт, Люксембург;
  • Скоп’є – Люксембург;
  • Софія – Стокгольм Скавста;
  • Тімішоара – Ган, Рим Чампіно;
  • Тирана – Комізо, Ламеція Терме;
  • Варна – Кельн, Ларнака, Тель-Авів;
  • Венеція Марко Поло – Амман, Пальма де Мальорка, Тель-Авів, Тіра;
  • Верона – Катанія;
  • Відень – Дубровнік,Кувейт, Ніш;
  • Вільнюс – Ніцца, Рейк’явік Кеплавік, Рим Ф’юмічіно.

Нагадаємо, ми писали, що Wizz Air навесні скасує понад 20 маршрутів із аеропортів Польщі. Деякі рейси не повернуть до розкладу польотів у літньому сезоні навігації.

Також ми розповідали, із якою авіакомпанією дешевше літати – із Ryanair чи Wizz Air.

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