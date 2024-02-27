Авіакомпанія Wizz Air скасовує десятки рейсів: про які маршрути йдеться

Угорський лоукостер Wizz Air скорочує маршрутну мережу у європейських країнах через проблеми із обслуговуванням двигунів у літаках Airbus. До кінця першого кварталу 2024 року авіакомпанія "приземлить" 45 своїх авіалайнерів.
На яких маршрутах скасують рейси, РБК-Україна розповідає з посиланням на lowcostavia.com.ua.
Через труднощі з обслуговуванням двигунів Pratt & Whitney авіаперевізник призупинить використання майже 20% свого флоту. Через це у багатьох країнах Європи скасують понад 60 маршрутів.
Зокрема, скасування рейсів Wizz Air заплановане у таких країнах: Польща, Німеччина, Великобританія, Австрія, Латвія, Литва, Франція, Іспанія, Португалія, Норвегія, Данія, Італія, Греція, Румунія. Також – у Сербії, ОАЕ, Єгипті, Ізраїлі, Саудівській Аравії, Кіпрі, Люксембургу, Мальті, Грузії, Йорданії, Албанії та Ісландії.
Перелік рейсів, які скасують:
Також пасажирам будуть недоступні рейси за такими маршрутами:
Нагадаємо, ми писали, що Wizz Air навесні скасує понад 20 маршрутів із аеропортів Польщі. Деякі рейси не повернуть до розкладу польотів у літньому сезоні навігації.
Також ми розповідали, із якою авіакомпанією дешевше літати – із Ryanair чи Wizz Air.