Авіакомпанія Wizz Air скасовує десятки рейсів: про які маршрути йдеться

Угорський лоукостер Wizz Air скорочує маршрутну мережу у європейських країнах через проблеми із обслуговуванням двигунів у літаках Airbus. До кінця першого кварталу 2024 року авіакомпанія "приземлить" 45 своїх авіалайнерів.

На яких маршрутах скасують рейси, РБК-Україна розповідає з посиланням на lowcostavia.com.ua.

Через труднощі з обслуговуванням двигунів Pratt & Whitney авіаперевізник призупинить використання майже 20% свого флоту. Через це у багатьох країнах Європи скасують понад 60 маршрутів.

Зокрема, скасування рейсів Wizz Air заплановане у таких країнах: Польща, Німеччина, Великобританія, Австрія, Латвія, Литва, Франція, Іспанія, Португалія, Норвегія, Данія, Італія, Греція, Румунія. Також – у Сербії, ОАЕ, Єгипті, Ізраїлі, Саудівській Аравії, Кіпрі, Люксембургу, Мальті, Грузії, Йорданії, Албанії та Ісландії.

Перелік рейсів, які скасують:

Белград – Рим Ф’юмічіно, Закінтос;

Бухарест – Единбург;

Катанія – Ган, Іракліон, Мілан Мальпенса, Міконос, Париж Бове, Шарм-ель-Шейх, Тель-Авів, Тіра;

Клуж-Напока – Анталія, Ліон, Мальта, Венеція Тревізо;

Крайова – Барселона, Кельн, Дортмунд, Мадрид, Париж Бове, Рим Ф’юмічіно;

Дортмунд – Ніш, Ольштин-Мазури, Тиргу-Муреш;

Гданськ – Кутаїсі;

Катовіце – Брістоль, Рим Чампіно;

Каунас – Олесунн, Берген, Ставангер;

Ларнака – Копенгаген, Даммам, Ріяд;

Лондон Лутон – Хургада, Любляна;

Меммінген – Тиргу-Муреш;

Мілан Мальпенса – Комізо, Марса Алам, Порту;

Міконос – Тель-Авів;

Неаполь – Шарм-ель-Шейх, Скіатос, Тель-Авів.

Також пасажирам будуть недоступні рейси за такими маршрутами:

Рим Ф’юмічіно – Копенгаген, Хургада, Кутаїсі, Кувейт, Люксембург;

Скоп’є – Люксембург;

Софія – Стокгольм Скавста;

Тімішоара – Ган, Рим Чампіно;

Тирана – Комізо, Ламеція Терме;

Варна – Кельн, Ларнака, Тель-Авів;

Венеція Марко Поло – Амман, Пальма де Мальорка, Тель-Авів, Тіра;

Верона – Катанія;

Відень – Дубровнік,Кувейт, Ніш;

Вільнюс – Ніцца, Рейк’явік Кеплавік, Рим Ф’юмічіно.

Нагадаємо, ми писали, що Wizz Air навесні скасує понад 20 маршрутів із аеропортів Польщі. Деякі рейси не повернуть до розкладу польотів у літньому сезоні навігації.

Також ми розповідали, із якою авіакомпанією дешевше літати – із Ryanair чи Wizz Air.