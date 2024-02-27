Авиакомпания Wizz Air отменяет десятки рейсов: о каких маршрутах идет речь

Венгерский лоукостер Wizz Air сокращает маршрутную сеть в европейских странах из-за проблем с обслуживанием двигателей в самолетах Airbus. К концу первого квартала 2024 года авиакомпания "приземлит" 45 своих авиалайнеров.
На каких маршрутах отменят рейсы, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на lowcostavia.com.ua.
Из-за трудностей с обслуживанием двигателей Pratt & Whitney авиаперевозчик приостановит использование почти 20% своего флота. Поэтому во многих странах Европы отменят более 60 маршрутов.
В частности, отмена рейсов Wizz Air запланирована в следующих странах: Польша, Германия, Великобритания, Австрия, Латвия, Литва, Франция, Испания, Португалия, Норвегия, Дания, Италия, Греция, Румыния. Также – в Сербии, ОАЭ, Египте, Израиле, Саудовской Аравии, Кипре, Люксембурге, Мальте, Грузии, Иордании, Албании и Исландии.
Перечень рейсов, которые отменят:
Также пассажирам будут недоступны рейсы по следующим маршрутам:
Напомним, мы писали, что Wizz Air весной отменит более 20 маршрутов из аэропортов Польши. Некоторые рейсы не вернут к расписанию полетов в летнем сезоне навигации.
Также мы рассказывали, с какой авиакомпанией дешевле летать – из Ryanair или Wizz Air.