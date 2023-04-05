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Авіакомпанія SkyUp евакуювала останній літак з України: деталі

Фото: Літак SkyUp (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Українська авіакомпанія SkyUp увечері 4 квітня евакуювала свій останній літак за кордон. Із початку війни він залишався в аеропорту Бориспіль.

Літак приземлився в румунському місті Ясси, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на профільне видання avianews.com.

Зазначається, що повітряне судно зафіксував онлайн-радар Flightradar24. Пілоти Boeing 737-800 SkyUp з реєстрацією UR-SQP увімкнули передавач літака в небі поблизу Чернівців.

Згідно з інформацією з передавача літака, він виконував переліт з аеропорту Бориспіль до румунського міста Ясси. У Румунії авіалайнер приземлився о 20:06.

На момент початку російського вторгнення 24 лютого 2022 року авіакомпанія SkyUp встигла евакуювати з України майже всі літаки. В аеропорту Бориспіль залишався лише один борт – Boeing 737-800 з реєстрацією UR-SQP.

Вночі 24 лютого 2022 року пілоти підняли цей літак у небо та взяли курс на Кишинів.

Проте після вильоту з Борисполя диспетчери наказали льотчикам повернутися до аеропорту вильоту, оскільки небо над Україною закрили для цивільних літаків.

Фото: Маршрут літака SkyUp на сайті Flightradar24 (скриншот avianews.com)

На сьогодні це третя успішна евакуація пасажирського літака з аеропортів України з початку війни. Два літаки перед цим евакуювали зі Львова. 2 квітня 2022 року "Роза Вітрів" евакуювала зі Львова літак ATR-72, 13 вересня 2022 лоукостер Wizz Air зміг вивезти свій Airbus A320.

До сьогоднішнього дня з відкритих джерел було відомо лише про одну успішну евакуацію літаків із аеропорту Бориспіль – 20 грудня 2022 року Туреччина евакуювала два військово-транспортні літаки Airbus A400. Вони прибули до Борисполя в ніч із 23 на 24 лютого 2022 року та залишалися заблокованими через закриття повітряного простору України.

Нагадаємо, ми писали, що у SkyUp розкрили деталі про останній рейс перед вторгненням РФ.

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