Авиакомпания SkyUp эвакуировала последний самолет из Украины: детали

Украинская авиакомпания SkyUp вечером 4 апреля эвакуировала свой последний самолет за границу. С начала войны он оставался в аэропорту Борисполь.

Самолет приземлился в румынском городе Яссы, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на профильное издание avianews.com.

Отмечается, что воздушное судно зафиксировал онлайн-радар Flightradar24. Пилоты Boeing 737-800 SkyUp с регистрацией UR-SQP включили передатчик самолета в небе вблизи Черновцов.

Согласно информации с передатчика самолета, он выполнял перелет из аэропорта Борисполь в румынский город Яссы. В Румынии авиалайнер приземлился в 20:06.

К моменту начала российского вторжения 24 февраля 2022 года авиакомпания SkyUp успела эвакуировать из Украины почти все самолеты. В аэропорту Борисполь оставался всего один борт – Boeing 737-800 с регистрацией UR-SQP.

Ночью 24 февраля 2022 года пилоты подняли этот самолет в небо и взяли курс на Кишинев.

Однако после вылета из Борисполя диспетчеры приказали летчикам вернуться в аэропорт вылета, поскольку небо над Украиной закрыли для гражданских самолетов.

Фото: Маршрут самолета SkyUp на сайте Flightradar24 (скриншот avianews.com)

На сегодняшний день это третья успешная эвакуация пассажирского самолета из аэропортов Украины с начала войны. Два самолета перед этим эвакуировали из Львова. 2 апреля 2022 года "Роза Ветров" эвакуировала из Львова самолет ATR-72, 13 сентября 2022 года лоукостер Wizz Air смог вывезти свой Airbus A320.

До сегодняшнего дня из открытых источников было известно только об одной успешной эвакуации самолетов из аэропорта Борисполь – 20 декабря 2022 года Турция эвакуировала два военно-транспортных самолета Airbus A400. Они прибыли в Борисполь в ночь с 23 на 24 февраля 2022 и оставались заблокированными из-за закрытия воздушного пространства Украины.

Напомним, мы писали, что в SkyUp раскрыли детали о последнем рейсе перед вторжением РФ.

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