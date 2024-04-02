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Авіакомпанія Ryanair закрила продаж квитків на рейси до Ізраїлю: причини

Вівторок 02 квітня 2024 13:23
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Авіакомпанія Ryanair закрила продаж квитків на рейси до Ізраїлю: причини Фото: Літак авіакомпанії Ryanair (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Європейський Ryanair закрив продаж квитків на рейси до Ізраїлю до кінця жовтня 2024 року. На пізніші дати залишились доступними лише 5 маршрутів до Тель-Авіва.

Із чим це пов'язано, РБК-Україна розповідає з посиланням на avianews.com.

Один з найбільших європейських лоукостерів Ryanair закрив продаж квитків на рейси до Ізраїлю до кінця жовтня 2024 року. Із 27 жовтня для бронювання доступні лише 5 напрямків до Тель-Авіва: з Берліна, Відня, Будапешта, Риму та з Пафосу. Недоступний для резервування ще 21 напрямок авіаперевізника до Ізраїлю.

У жовтні 2023 року Ryanair призупиняла польоти до Ізраїлю через загострення ситуації у регіоні. З 1 лютого 2024 року авіаперевізник відновив польоти до Тель-Авіва з Мілану, Меммінгену, Марселя, Відня та Карлсруе/Баден-Бадена. Але з 27 лютого рейси знову скасували.

Лоукостера не влаштувало підвищення зборів в аеропорту Тель-Авіва. Тепер всі літаки обслуговуються в дорожчому терміналі 3 в аеропорту Тель-Авіва замість дешевшого терміналу 1.

"Ryanair хоче підтримати аеропорт Бен-Гуріона та відновлення авіаподорожей до Ізраїлю, але ми не можемо зробити це, як і просити наших пасажирів оплачувати вищі тарифи, коли аеропорт Бен-Гуріон тримає термінал 1 закритим і змушує перенести наші рейси в дорогий термінал 3, стягуючи збори, які ніколи не були схвалені Ryanair", – заявили в авіакомпанії.

Ryanair закликав аеропорт Бен-Гуріона підтвердити дату відкриття терміналу 1, щоб лоукостер зімг відновити продаж квитків із Тель-Авіва.

Водночас інша бюджетна авіакомпанія Wizz Air перенесла усі додаткові витрати на своїх пасажирів. У повідомленні авіаперевізника додатковий збір для бронювань після 16 лютого 2024 року пояснюється примусовим перенесенням рейсів з терміналу 1 в термінал 3, що призвело до збільшення операційних витрат.

Нагадаємо, ми писали, що Ryanair відкриває нові рейси з аеропортів Польщі. Полетіти до популярних середземноморських локацій можна буде із Познані та Катовіце.

Також лоукостер Ryanair планував скоротити частину рейсів через дефіцит авіалайнерів. Скорочення торкається аеропортів Варшава-Модлін, Дублін, Мілан-Мальпенса, та чотирьох аеропортів у Португалії.

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