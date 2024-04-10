Авіакомпанія Ryanair почала продаж дешевих квитків до моря: куди можна полетіти
Фото: Літак авіакомпанії Ryanair (unsplash.com)
Європейський лоукостер Ryanair проводить розпродаж квитків за ціною від 15 євро з багатьох країн. Забронювати переліт за доступною ціною можна буде до 14 квітня.
РБК-Україна розповідає, куди можна буде дешево полетіти з аеропортів сусідніх до України країн.
На сайті лоукостера пропонується придбати авіаквитки за ціною від 15 євро на рейси з 30 квітня до 30 червня 2024 року. Українцям буде недорого подорожувати літаком з сусідніх країн за такими напрямками:
Польща
- Варшава – Салоніки (Греція) – від 22 євро;
- Варшава – Неаполь (Італія) – від 35 євро;
- Краків – Подгориця (Чорногорія) – від 18 євро;
- Краків – Венеція (Італія) – від 16 євро;
- Краків – Барселона Жирона (Іспанія) – від 26 євро;
- Познань – Барі (Італія) – від 18 євро;
- Вроцлав – Подгоріца (Чорногорія) – від 19 євро;
- Вроцлав – Корфу (Греція) – від 27 євро;
- Вроцлав – Палермо (Італія) – від 38 євро;
- Гданськ – Задар (Хорватія) – від 22 євро.
Румунія
- Бухарест – Катанія (Італія) – від 25 євро;
- Бухарест – Корфу (Греція) – від 27 євро;
- Бухарест – Мальта – від 38 євро.
Угорщина
- Будапешт – Салоніки (Греція) – від 15 євро;
- Будапешт – Ріміні (Італія) – від 16 євро;
- Будапешт – Неаполь (Італія) – від 20 євро;
- Будапешт – Пафос (Кіпр) – від 16 євро.
Нагадаємо, ми писали, що Ryanair відновлює рейси до Ізраїлю. Полетіти можна буде із 6 країн.
Також ми розповідали, що Ryanair відкриває нові рейси з аеропортів Польщі. Полетіти до популярних середземноморських локацій можна буде із Познані та Катовіце.