Авіакомпанія Ryanair почала продаж дешевих квитків до моря: куди можна полетіти

Європейський лоукостер Ryanair проводить розпродаж квитків за ціною від 15 євро з багатьох країн. Забронювати переліт за доступною ціною можна буде до 14 квітня.

РБК-Україна розповідає, куди можна буде дешево полетіти з аеропортів сусідніх до України країн.

На сайті лоукостера пропонується придбати авіаквитки за ціною від 15 євро на рейси з 30 квітня до 30 червня 2024 року. Українцям буде недорого подорожувати літаком з сусідніх країн за такими напрямками:

Польща

Варшава – Салоніки (Греція) – від 22 євро;

Варшава – Неаполь (Італія) – від 35 євро;

Краків – Подгориця (Чорногорія) – від 18 євро;

Краків – Венеція (Італія) – від 16 євро;

Краків – Барселона Жирона (Іспанія) – від 26 євро;

Познань – Барі (Італія) – від 18 євро;

Вроцлав – Подгоріца (Чорногорія) – від 19 євро;

Вроцлав – Корфу (Греція) – від 27 євро;

Вроцлав – Палермо (Італія) – від 38 євро;

Гданськ – Задар (Хорватія) – від 22 євро.

Румунія

Бухарест – Катанія (Італія) – від 25 євро;

Бухарест – Корфу (Греція) – від 27 євро;

Бухарест – Мальта – від 38 євро.

Угорщина

Будапешт – Салоніки (Греція) – від 15 євро;

Будапешт – Ріміні (Італія) – від 16 євро;

Будапешт – Неаполь (Італія) – від 20 євро;

Будапешт – Пафос (Кіпр) – від 16 євро.

Нагадаємо, ми писали, що Ryanair відновлює рейси до Ізраїлю. Полетіти можна буде із 6 країн.

Також ми розповідали, що Ryanair відкриває нові рейси з аеропортів Польщі. Полетіти до популярних середземноморських локацій можна буде із Познані та Катовіце.