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Авіакомпанія Ryanair почала продаж дешевих квитків до моря: куди можна полетіти

Середа 10 квітня 2024 12:45
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Авіакомпанія Ryanair почала продаж дешевих квитків до моря: куди можна полетіти Фото: Літак авіакомпанії Ryanair (unsplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Європейський лоукостер Ryanair проводить розпродаж квитків за ціною від 15 євро з багатьох країн. Забронювати переліт за доступною ціною можна буде до 14 квітня.

РБК-Україна розповідає, куди можна буде дешево полетіти з аеропортів сусідніх до України країн.

На сайті лоукостера пропонується придбати авіаквитки за ціною від 15 євро на рейси з 30 квітня до 30 червня 2024 року. Українцям буде недорого подорожувати літаком з сусідніх країн за такими напрямками:

Польща

  • Варшава – Салоніки (Греція) – від 22 євро;
  • Варшава – Неаполь (Італія) – від 35 євро;
  • Краків – Подгориця (Чорногорія) – від 18 євро;
  • Краків – Венеція (Італія) – від 16 євро;
  • Краків – Барселона Жирона (Іспанія) – від 26 євро;
  • Познань – Барі (Італія) – від 18 євро;
  • Вроцлав – Подгоріца (Чорногорія) – від 19 євро;
  • Вроцлав – Корфу (Греція) – від 27 євро;
  • Вроцлав – Палермо (Італія) – від 38 євро;
  • Гданськ – Задар (Хорватія) – від 22 євро.

Румунія

  • Бухарест – Катанія (Італія) – від 25 євро;
  • Бухарест – Корфу (Греція) – від 27 євро;
  • Бухарест – Мальта – від 38 євро.

Угорщина

  • Будапешт – Салоніки (Греція) – від 15 євро;
  • Будапешт – Ріміні (Італія) – від 16 євро;
  • Будапешт – Неаполь (Італія) – від 20 євро;
  • Будапешт – Пафос (Кіпр) – від 16 євро.

Нагадаємо, ми писали, що Ryanair відновлює рейси до Ізраїлю. Полетіти можна буде із 6 країн.

Також ми розповідали, що Ryanair відкриває нові рейси з аеропортів Польщі. Полетіти до популярних середземноморських локацій можна буде із Познані та Катовіце.

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Ryanair Польща Румунія Угорщина Авіасполучення Квитки
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