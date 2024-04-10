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Авиакомпания Ryanair начала продажу дешевых билетов к морю: куда можно полететь

Среда 10 апреля 2024 12:45
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Авиакомпания Ryanair начала продажу дешевых билетов к морю: куда можно полететь Фото: Самолет авиакомпании Ryanair (unsplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Европейский лоукостер Ryanair проводит распродажу билетов по цене от 15 евро из многих стран. Забронировать перелет по доступной цене можно будет до 14 апреля.

РБК-Украина рассказывает, куда можно будет дешево полететь из аэропортов соседних с Украиной стран.

На сайте лоукостера предлагается приобрести авиабилеты по цене от 15 евро на рейсы с 30 апреля по 30 июня 2024 года. Украинцы смогут недорого путешествовать самолетом из соседних стран по следующим направлениям:

Польша

  • Варшава – Салоники (Греция) – от 22 евро;
  • Варшава – Неаполь (Италия) – от 35 евро;
  • Краков – Подгорица (Черногория) – от 18 евро;
  • Краков – Венеция (Италия) – от 16 евро;
  • Краков – Барселона Жирона (Испания) – от 26 евро;
  • Познань – Барри (Италия) – от 18 евро;
  • Вроцлав – Подгорица (Черногория) – от 19 евро;
  • Вроцлав – Корфу (Греция) – от 27 евро;
  • Вроцлав – Палермо (Италия) – от 38 евро;
  • Гданьск – Задар (Хорватия) – от 22 евро.

Румыния

  • Бухарест – Катания (Италия) – от 25 евро;
  • Бухарест – Корфу (Греция) – от 27 евро;
  • Бухарест – Мальта – от 38 евро.

Венгрия

  • Будапешт – Салоники (Греция) – от 15 евро;
  • Будапешт – Римини (Италия) – от 16 евро;
  • Будапешт – Неаполь (Италия) – от 20 евро;
  • Будапешт – Пафос (Кипр) – от 16 евро.

Напомним, мы писали, что Ryanair возобновляет рейсы в Израиль. Полететь можно будет из 6 стран.

Также мы рассказывали, что Ryanair открывает новые рейсы из аэропортов Польши. Полететь в популярные средиземноморские локации можно будет из Познани и Катовице.

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Ryanair Польша Румыния Венгрия Авиасообщение Билеты
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