Авиакомпания Ryanair начала продажу дешевых билетов к морю: куда можно полететь

Европейский лоукостер Ryanair проводит распродажу билетов по цене от 15 евро из многих стран. Забронировать перелет по доступной цене можно будет до 14 апреля.

РБК-Украина рассказывает, куда можно будет дешево полететь из аэропортов соседних с Украиной стран.

На сайте лоукостера предлагается приобрести авиабилеты по цене от 15 евро на рейсы с 30 апреля по 30 июня 2024 года. Украинцы смогут недорого путешествовать самолетом из соседних стран по следующим направлениям:

Польша

Варшава – Салоники (Греция) – от 22 евро;

Варшава – Неаполь (Италия) – от 35 евро;

Краков – Подгорица (Черногория) – от 18 евро;

Краков – Венеция (Италия) – от 16 евро;

Краков – Барселона Жирона (Испания) – от 26 евро;

Познань – Барри (Италия) – от 18 евро;

Вроцлав – Подгорица (Черногория) – от 19 евро;

Вроцлав – Корфу (Греция) – от 27 евро;

Вроцлав – Палермо (Италия) – от 38 евро;

Гданьск – Задар (Хорватия) – от 22 евро.

Румыния

Бухарест – Катания (Италия) – от 25 евро;

Бухарест – Корфу (Греция) – от 27 евро;

Бухарест – Мальта – от 38 евро.

Венгрия

Будапешт – Салоники (Греция) – от 15 евро;

Будапешт – Римини (Италия) – от 16 евро;

Будапешт – Неаполь (Италия) – от 20 евро;

Будапешт – Пафос (Кипр) – от 16 евро.

Напомним, мы писали, что Ryanair возобновляет рейсы в Израиль. Полететь можно будет из 6 стран.

Также мы рассказывали, что Ryanair открывает новые рейсы из аэропортов Польши. Полететь в популярные средиземноморские локации можно будет из Познани и Катовице.