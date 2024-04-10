Авиакомпания Ryanair начала продажу дешевых билетов к морю: куда можно полететь
Фото: Самолет авиакомпании Ryanair (unsplash.com)
Европейский лоукостер Ryanair проводит распродажу билетов по цене от 15 евро из многих стран. Забронировать перелет по доступной цене можно будет до 14 апреля.
РБК-Украина рассказывает, куда можно будет дешево полететь из аэропортов соседних с Украиной стран.
На сайте лоукостера предлагается приобрести авиабилеты по цене от 15 евро на рейсы с 30 апреля по 30 июня 2024 года. Украинцы смогут недорого путешествовать самолетом из соседних стран по следующим направлениям:
Польша
- Варшава – Салоники (Греция) – от 22 евро;
- Варшава – Неаполь (Италия) – от 35 евро;
- Краков – Подгорица (Черногория) – от 18 евро;
- Краков – Венеция (Италия) – от 16 евро;
- Краков – Барселона Жирона (Испания) – от 26 евро;
- Познань – Барри (Италия) – от 18 евро;
- Вроцлав – Подгорица (Черногория) – от 19 евро;
- Вроцлав – Корфу (Греция) – от 27 евро;
- Вроцлав – Палермо (Италия) – от 38 евро;
- Гданьск – Задар (Хорватия) – от 22 евро.
Румыния
- Бухарест – Катания (Италия) – от 25 евро;
- Бухарест – Корфу (Греция) – от 27 евро;
- Бухарест – Мальта – от 38 евро.
Венгрия
- Будапешт – Салоники (Греция) – от 15 евро;
- Будапешт – Римини (Италия) – от 16 евро;
- Будапешт – Неаполь (Италия) – от 20 евро;
- Будапешт – Пафос (Кипр) – от 16 евро.
Напомним, мы писали, что Ryanair возобновляет рейсы в Израиль. Полететь можно будет из 6 стран.
Также мы рассказывали, что Ryanair открывает новые рейсы из аэропортов Польши. Полететь в популярные средиземноморские локации можно будет из Познани и Катовице.