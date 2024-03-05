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Авіакомпанія Lufthansa відновлює рейси із Молдови: куди можна буде полетіти

Фото: Літаки авіакомпанії Lufthansa (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Найбільша німецька авіакомпанія Lufthansa відновлює прямі рейси до Молдови. Початок польотів запланований з 29 квітня.

Це розширить список напрямків, куди можна буде літати із сусідньої країни, повідомляє РБК-Україна з посиланням на avianews.com.

Найбільша німецька авіакомпанія повідомила, що повернеться на маршрут Кишинів-Франкфурт. Рейси виконуватимуться п'ять разів на тиждень. Lufthansa використовує для польотів на цьому маршруті середньомагістральні літаки Airbus A319 на 138 місць та регіональні літаки CRJ 900 на 90-місць.

Відновлення рейсів Lufthansa до Кишинева розширить список напрямків, куди українці можуть полетіти зі столиці сусідньої країни. Аеропорт Франкфурта є найбільшою базою Lufthansa – там пасажири можуть робити пересадки на інші рейси німецької авіакомпанії або її партнерів та полетіти далі до Америки, Азії чи Африки.

Фото: Аеропорт Кишинева (facebook.com/AirportChisinau)

Зараз найбільшою мережевою авіакомпанією у Кишиневі є Turkish Airlines. Авіаперевізник виконує рейси до Стамбула і пропонує пересадки на інші свої напрямки. Із 31 березня Turkish Airlines збільшить частоту польотів між Кишинівом та Стамбулом із 21 до 24 рейсів на тиждень.

Нагадаємо, ми писали, що в Україні запрацював аеротрансфер Одеса-Кишинів. Вартість квитка 800 гривень.

Також ми розповідали, що поки небо України закрите для цивільних рейсів, українські авіакомпанії створили хаб в аеропорту Кишинева. Там базуються п'ять пасажирських літаків українських авіаперевізників.

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Lufthansa КишиневАвіасполученняФранкфурт-на-Майне