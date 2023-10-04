Атмосфера і безпека. Прагу визнали найкращим містом Європи для подорожей поодинці

Столиця Чехії посіла друге місце у рейтингу світових напрямків для подорожі наодинці. Прагу визнали найкращим містом Європи для такої мандрівки.
Які переваги чеської столиці та за якими критеріями оцінювали міста для туристів, РБК-Україна повідомляє з посиланням на schengenvisainfo.com.
У нещодавньому дослідженні туристичного оператора Planet Cruise оцінювали ідеальні місця для індивідуальних мандрівників. До уваги брали шість основних факторів:
За цими критеріями Прага отримала 4,6 бала з 5, опинившись трохи нижче Токіо. Зокрема, за рівнем безпеки Прага (75,39 на Numbeo) випередила багато інших європейських міст . На початку року в іншому дослідженні Прагу також назвали найбезпечнішим містом для мандрівників у Європі.
Також Прага має високий рівень дброзичливості – 62 бали зі 100. У цій категорії більше балів лише у Відня. Торік Прагу назвали найбільш дружнім до дітей туристичним містом Європи.
Водночас ціни в готелях у Празі не найнижчі – 113 доларів за добу. Але столиця має загалом близько 4000 пам'яток. Крім того, Прага пропонує до 1000 групових турів.
Загалом за висновками Planet Cruise, найкращі напрямки світу для індивідуальних подорожей такі:
Серед недоліків Праги назвали проблему зі спілкуванням. Місто – одне з найскладніших місць у Європі щодо мовної навігації.
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