Атмосфера и безопасность. Прагу признали лучшим городом Европы для путешествий в одиночку

Столица Чехии заняла второе место в рейтинге мировых направлений для поездки в одиночку. Прагу признали лучшим городом Европы для такого путешествия.

Какие преимущества чешской столицы и по каким критериям оценивали города для туристов, РБК-Украина сообщает со ссылкой на schengenvisainfo.com.

В недавнем исследовании туристического оператора Planet Cruise оценивали идеальные места для индивидуальных путешественников. Учитывали шесть основных факторов:

оценка безопасности;

средняя стоимость гостиницы за ночь;

наличие групповых активностей;

разнообразие достопримечательностей;

стоимость одноразового билета в общественном транспорте;

всеобщая гостеприимная атмосфера города.

По этим критериям Прага получила 4,6 балла из 5, оказавшись чуть ниже Токио. В частности, по уровню безопасности Прага (75,39 на Numbeo) опередила многие другие европейские города. В начале года в другом исследовании Прагу также назвали самым безопасным городом для путешественников в Европе.

Также Прага имеет высокий уровень дружелюбия – 62 балла из 100. В этой категории больше баллов только у Вены. В прошлом году Прагу назвали самым дружественным к детям туристическим городом Европы.

В то же время цены в гостиницах в Праге не самые низкие – 113 долларов в сутки. Но столица имеет около 4000 достопримечательностей. Кроме того, Прага предлагает до 1000 групповых туров.

Фото: Архитектура Праги (pixabay.com)

В общем, по выводам Planet Cruise, лучшие направления мира для индивидуальных путешествий следующие:

Токио (Япония);

Прага (Чехия);

Пекин (Китай);

Ханой (Вьетнам);

Шанхай (Китай);

Чиангмай (Таиланд);

Будапешт (Венгрия);

Вена (Австрия);

Рим (Италия);

Бухарест (Румыния).

Среди недостатков Праги назвали проблему в общении. Город – одно из самых сложных мест в Европе по языковой навигации.

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