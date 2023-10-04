RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Атмосфера и безопасность. Прагу признали лучшим городом Европы для путешествий в одиночку

Фото: Фестиваль в Праге (pixabay.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Столица Чехии заняла второе место в рейтинге мировых направлений для поездки в одиночку. Прагу признали лучшим городом Европы для такого путешествия.

Какие преимущества чешской столицы и по каким критериям оценивали города для туристов, РБК-Украина сообщает со ссылкой на schengenvisainfo.com.

В недавнем исследовании туристического оператора Planet Cruise оценивали идеальные места для индивидуальных путешественников. Учитывали шесть основных факторов:

  • оценка безопасности;
  • средняя стоимость гостиницы за ночь;
  • наличие групповых активностей;
  • разнообразие достопримечательностей;
  • стоимость одноразового билета в общественном транспорте;
  • всеобщая гостеприимная атмосфера города.

По этим критериям Прага получила 4,6 балла из 5, оказавшись чуть ниже Токио. В частности, по уровню безопасности Прага (75,39 на Numbeo) опередила многие другие европейские города. В начале года в другом исследовании Прагу также назвали самым безопасным городом для путешественников в Европе.

Также Прага имеет высокий уровень дружелюбия – 62 балла из 100. В этой категории больше баллов только у Вены. В прошлом году Прагу назвали самым дружественным к детям туристическим городом Европы.

В то же время цены в гостиницах в Праге не самые низкие – 113 долларов в сутки. Но столица имеет около 4000 достопримечательностей. Кроме того, Прага предлагает до 1000 групповых туров.

Фото: Архитектура Праги (pixabay.com)

В общем, по выводам Planet Cruise, лучшие направления мира для индивидуальных путешествий следующие:

  • Токио (Япония);
  • Прага (Чехия);
  • Пекин (Китай);
  • Ханой (Вьетнам);
  • Шанхай (Китай);
  • Чиангмай (Таиланд);
  • Будапешт (Венгрия);
  • Вена (Австрия);
  • Рим (Италия);
  • Бухарест (Румыния).

Среди недостатков Праги назвали проблему в общении. Город – одно из самых сложных мест в Европе по языковой навигации.

Ранее мы писали о топ-5 странах Европы с низкими налогами и идеальным климатом. Это локации на юге Европы, привлекаемые комфортными условиями.

Тем временем в Италии продолжают приглашать иностранцев пожить в малонаселенных селах и городках, пытаясь дать новую жизнь этим локациям. В еще одну деревню на итальянском острове Сардиния приглашают пожить иностранцев, работающих отдаленно. Комфортное жилье им предоставят бесплатно на 3 месяца.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЧехияТуризмОтдых за границей