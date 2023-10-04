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Атмосфера і безпека. Прагу визнали найкращим містом Європи для подорожей поодинці

Середа 04 жовтня 2023 18:12
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Атмосфера і безпека. Прагу визнали найкращим містом Європи для подорожей поодинці Фото: Фестиваль у Празі (pixabay.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Столиця Чехії посіла друге місце у рейтингу світових напрямків для подорожі наодинці. Прагу визнали найкращим містом Європи для такої мандрівки.

Які переваги чеської столиці та за якими критеріями оцінювали міста для туристів, РБК-Україна повідомляє з посиланням на schengenvisainfo.com.

У нещодавньому дослідженні туристичного оператора Planet Cruise оцінювали ідеальні місця для індивідуальних мандрівників. До уваги брали шість основних факторів:

  • оцінка безпеки;
  • середня вартість готелю за ніч;
  • наявність групових активностей;
  • різноманіття пам'яток;
  • вартість одноразового квитка в громадському транспорті;
  • загальна гостинна атмосфера міста.

За цими критеріями Прага отримала 4,6 бала з 5, опинившись трохи нижче Токіо. Зокрема, за рівнем безпеки Прага (75,39 на Numbeo) випередила багато інших європейських міст . На початку року в іншому дослідженні Прагу також назвали найбезпечнішим містом для мандрівників у Європі.

Також Прага має високий рівень дброзичливості – 62 бали зі 100. У цій категорії більше балів лише у Відня. Торік Прагу назвали найбільш дружнім до дітей туристичним містом Європи.

Водночас ціни в готелях у Празі не найнижчі – 113 доларів за добу. Але столиця має загалом близько 4000 пам'яток. Крім того, Прага пропонує до 1000 групових турів.

Атмосфера і безпека. Прагу визнали найкращим містом Європи для подорожей поодинціФото: Архітектура Праги (pixabay.com)

Загалом за висновками Planet Cruise, найкращі напрямки світу для індивідуальних подорожей такі:

  • Токіо (Японія);
  • Прага (Чехія);
  • Пекін (Китай);
  • Ханой (В'єтнам);
  • Шанхай (Китай);
  • Чіангмай (Таїланд);
  • Будапешт (Угорщина);
  • Відень (Австрія);
  • Рим (Італія);
  • Бухарест (Румунія).

Серед недоліків Праги назвали проблему зі спілкуванням. Місто – одне з найскладніших місць у Європі щодо мовної навігації.

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Тим часом в Італії й далі запрошують іноземців пожити у малонаселених селах та містечках, намагаючись дати нове життя цим локаціям. У ще одне село на італійському острові Сардинія запрошують пожити іноземців, які працюють віддалено. Комфортне житло їм дадуть безкоштовно на 3 місяці.

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