Атмосфера і безпека. Прагу визнали найкращим містом Європи для подорожей поодинці

Столиця Чехії посіла друге місце у рейтингу світових напрямків для подорожі наодинці. Прагу визнали найкращим містом Європи для такої мандрівки.

Які переваги чеської столиці та за якими критеріями оцінювали міста для туристів, РБК-Україна повідомляє з посиланням на schengenvisainfo.com.

У нещодавньому дослідженні туристичного оператора Planet Cruise оцінювали ідеальні місця для індивідуальних мандрівників. До уваги брали шість основних факторів:

оцінка безпеки;

середня вартість готелю за ніч;

наявність групових активностей;

різноманіття пам'яток;

вартість одноразового квитка в громадському транспорті;

загальна гостинна атмосфера міста.

За цими критеріями Прага отримала 4,6 бала з 5, опинившись трохи нижче Токіо. Зокрема, за рівнем безпеки Прага (75,39 на Numbeo) випередила багато інших європейських міст . На початку року в іншому дослідженні Прагу також назвали найбезпечнішим містом для мандрівників у Європі.

Також Прага має високий рівень дброзичливості – 62 бали зі 100. У цій категорії більше балів лише у Відня. Торік Прагу назвали найбільш дружнім до дітей туристичним містом Європи.

Водночас ціни в готелях у Празі не найнижчі – 113 доларів за добу. Але столиця має загалом близько 4000 пам'яток. Крім того, Прага пропонує до 1000 групових турів.

Фото: Архітектура Праги (pixabay.com)

Загалом за висновками Planet Cruise, найкращі напрямки світу для індивідуальних подорожей такі:

Токіо (Японія);

Прага (Чехія);

Пекін (Китай);

Ханой (В'єтнам);

Шанхай (Китай);

Чіангмай (Таїланд);

Будапешт (Угорщина);

Відень (Австрія);

Рим (Італія);

Бухарест (Румунія).

Серед недоліків Праги назвали проблему зі спілкуванням. Місто – одне з найскладніших місць у Європі щодо мовної навігації.

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