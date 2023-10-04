Атмосфера і безпека. Прагу визнали найкращим містом Європи для подорожей поодинці
Столиця Чехії посіла друге місце у рейтингу світових напрямків для подорожі наодинці. Прагу визнали найкращим містом Європи для такої мандрівки.
Які переваги чеської столиці та за якими критеріями оцінювали міста для туристів, РБК-Україна повідомляє з посиланням на schengenvisainfo.com.
У нещодавньому дослідженні туристичного оператора Planet Cruise оцінювали ідеальні місця для індивідуальних мандрівників. До уваги брали шість основних факторів:
- оцінка безпеки;
- середня вартість готелю за ніч;
- наявність групових активностей;
- різноманіття пам'яток;
- вартість одноразового квитка в громадському транспорті;
- загальна гостинна атмосфера міста.
За цими критеріями Прага отримала 4,6 бала з 5, опинившись трохи нижче Токіо. Зокрема, за рівнем безпеки Прага (75,39 на Numbeo) випередила багато інших європейських міст . На початку року в іншому дослідженні Прагу також назвали найбезпечнішим містом для мандрівників у Європі.
Також Прага має високий рівень дброзичливості – 62 бали зі 100. У цій категорії більше балів лише у Відня. Торік Прагу назвали найбільш дружнім до дітей туристичним містом Європи.
Водночас ціни в готелях у Празі не найнижчі – 113 доларів за добу. Але столиця має загалом близько 4000 пам'яток. Крім того, Прага пропонує до 1000 групових турів.
Фото: Архітектура Праги (pixabay.com)
Загалом за висновками Planet Cruise, найкращі напрямки світу для індивідуальних подорожей такі:
- Токіо (Японія);
- Прага (Чехія);
- Пекін (Китай);
- Ханой (В'єтнам);
- Шанхай (Китай);
- Чіангмай (Таїланд);
- Будапешт (Угорщина);
- Відень (Австрія);
- Рим (Італія);
- Бухарест (Румунія).
Серед недоліків Праги назвали проблему зі спілкуванням. Місто – одне з найскладніших місць у Європі щодо мовної навігації.
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