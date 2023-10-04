ua en ru
Ср, 04 октября News Daily Styler Travel
Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Атмосфера и безопасность. Прагу признали лучшим городом Европы для путешествий в одиночку

Среда 04 октября 2023 18:12
UA EN RU
Атмосфера и безопасность. Прагу признали лучшим городом Европы для путешествий в одиночку Фото: Фестиваль в Праге (pixabay.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Столица Чехии заняла второе место в рейтинге мировых направлений для поездки в одиночку. Прагу признали лучшим городом Европы для такого путешествия.

Какие преимущества чешской столицы и по каким критериям оценивали города для туристов, РБК-Украина сообщает со ссылкой на schengenvisainfo.com.

В недавнем исследовании туристического оператора Planet Cruise оценивали идеальные места для индивидуальных путешественников. Учитывали шесть основных факторов:

  • оценка безопасности;
  • средняя стоимость гостиницы за ночь;
  • наличие групповых активностей;
  • разнообразие достопримечательностей;
  • стоимость одноразового билета в общественном транспорте;
  • всеобщая гостеприимная атмосфера города.

По этим критериям Прага получила 4,6 балла из 5, оказавшись чуть ниже Токио. В частности, по уровню безопасности Прага (75,39 на Numbeo) опередила многие другие европейские города. В начале года в другом исследовании Прагу также назвали самым безопасным городом для путешественников в Европе.

Также Прага имеет высокий уровень дружелюбия – 62 балла из 100. В этой категории больше баллов только у Вены. В прошлом году Прагу назвали самым дружественным к детям туристическим городом Европы.

В то же время цены в гостиницах в Праге не самые низкие – 113 долларов в сутки. Но столица имеет около 4000 достопримечательностей. Кроме того, Прага предлагает до 1000 групповых туров.

Атмосфера и безопасность. Прагу признали лучшим городом Европы для путешествий в одиночкуФото: Архитектура Праги (pixabay.com)

В общем, по выводам Planet Cruise, лучшие направления мира для индивидуальных путешествий следующие:

  • Токио (Япония);
  • Прага (Чехия);
  • Пекин (Китай);
  • Ханой (Вьетнам);
  • Шанхай (Китай);
  • Чиангмай (Таиланд);
  • Будапешт (Венгрия);
  • Вена (Австрия);
  • Рим (Италия);
  • Бухарест (Румыния).

Среди недостатков Праги назвали проблему в общении. Город – одно из самых сложных мест в Европе по языковой навигации.

Ранее мы писали о топ-5 странах Европы с низкими налогами и идеальным климатом. Это локации на юге Европы, привлекаемые комфортными условиями.

Тем временем в Италии продолжают приглашать иностранцев пожить в малонаселенных селах и городках, пытаясь дать новую жизнь этим локациям. В еще одну деревню на итальянском острове Сардиния приглашают пожить иностранцев, работающих отдаленно. Комфортное жилье им предоставят бесплатно на 3 месяца.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Чехия Туризм Отдых за границей
Отдых в Украине
Мнения
Виктор Шатров
Бассейны и спа. Сколько стоит отдых на термальных водах Закарпатья осенью
Виктор Шатров
историк публицист, блогер
Олег Васильев
Расписание на осень. Как доехать до Варшавы и Хелма из Украины: советы
Олег Васильев
автор влога "Залізні магістралі"
Алексей Войцеховский
Настоящее сердце Гуцульщины. Во сколько обойдется отдых в Верховине осенью
Алексей Войцеховский
основатель туристического портала "На море и в горы"
Ирина Савина
Проезд за 49 евро. В каких странах ЕС действуют бюджетные абонементы за транспорт
Ирина Савина
тревел-журналист, путешественница
Все мнения