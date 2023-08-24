Архітектура і природа. Топ-10 найгарніших локацій, якими пишаються українці

Про Україну, яка мужньо опирається російській агресії вже півтора року, чули у всіх куточках світу. Після війни до нашої країни очікується рекордний інтерес іноземних туристів.

TRAVEL РБК-Україна склало перелік із 10 місць, якими українці пишаються та які варто показувати гостям.

Собор святої Софії у Києві – найвідоміша сакральна споруда в Україні, яка занесена до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Велична пам'ятка архітектури датується 11 століттям. До 13 століття це була головна церква Русі, на території якої ховали київських князів. У 17 століття там заснували чоловіий монастир. У соборі можна побачити фрагменти фресок 11-го та 18 століть.

Центр Львова – ансамбль історичного центру також є у Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Старе місто – це середньовічні пішохідні квартали навколо площі Ринок із храмами (Вірменська церква, Домініканський костел, костел і монастир бернардинів), ратушою та великою кількістю ресторанів і кафе.

Фото: Архітектура в центрі Львова (pixabay.com)

Історичний центр Одеси – внесений до списку об'єктів всесвітньої спадщини ЮНЕСКО під загрозою. Старовинний район міста вражає красою архітектури. Там знаходиться один із найвідоміших оперних театрів світу, палац Потоцьких, Свято-Преображенський собор 18 століття, Потьомкінські сходи, побудовані майже 2 століття тому.

Кам'янець-Подільський замок у Хмельницькій області –фортеця на скелі над річкою Смотрич. Це одне із найвідоміших туристичних місць України. В 11 столітті там збудували дерев'яну фортецю, а у 13-му – кам'яну. У різні часи Кам'янець-Подільський замок служив оборонною фортецею та резиденцією для різних правителів. Зараз там музей.

Фото: Кам'янець-Подільський замок (pixabay.com)

Дендропарки "Софіївка" та "Олександрія" – це захоплива паркова архітектура зі столітньою історією та тисячами видами рослин, яка приваблює тисячі туристів. В Умані на Черкащині розташований унікальний дендропарк "Софіївка", що ілюструє поеми Гомера, який створив для своєї дружини Софії магнат Станіслав Потоцький. Дендропарк у Білій Церкві на Київщині також вартий уваги та захоплення. Для його створення графиня Олександра Браницька запросила кращих європейських архітекторів.

Озеро "Синевир" на Закарпатті. Це найбільше високогірне озеро в українських Карпатах. Його приблизний вік – 10 тисяч років. Одна із найпопулярніших туристичних локацій у регіоні і одне із семи чудес України. Площа мальовничого озера – 7 га, глибина – до 24 м. Купатися у ньому заборонено.

Бакота – територія із мальовничими краєвидами на місці затопленого села на Хмельниччині на річці Дністер. Місцевість опинилася під водою через будівництво Дністровського гідровузла близько 40 років тому, людей звідти переселили. Зараз територія водойми належить до Національного природного парку Подільські Товтри. На Бакоту приїжджають милуватися захопливими краєвидами, влітку – купатися у "бакотському морі".

Фото: Озеро Синевир на Закарпатті (unsplash.com)

Природа карпатських гір. Гірські масиви із полонинами та високогірними озерами, курорти для відпочинку влітку та катання на лижах взимку – це те, що приваблювало масу іноземних туристів до України до війни. Карпатський регіон викликає захоплення збереженням традицій та автентики. Там також збереглися дерев'яні церкви, які також захищає ЮНЕСКО.

Арабатська Стрілка – окупована територія Херсонщини, яка щороку приваблювала мільйони туристів на морський відпочинок. Природа на півострові поблизу північно-східного узбережжя Криму – безкінечні білосніжні пляжі, солоні озера та степові рослини. У селі Приозерне є рожеве солоне озеро, яке порівнюють із марсіанськими пейзажами.

Фото: Гори у Криму (pixabay.com)

Кримські гори – мальовничі вершини, які до окупації приваблювали тисячі любителів походів. Мангуп, Роман-Кош, Демерджі, Великий кримський каньйон та Ай-Петрі – назви локацій, які варто відвідати після перемоги, щоб на туристичних маршрутах милуватися захопливими пейзажами та морем.

Нагадаємо, ми розповідали, про який відпочинок мріють захисники після перемоги.