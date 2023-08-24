Архитектура и природа. Топ-10 самых красивых локаций, которыми гордятся украинцы

Об Украине, которая мужественно борется с российской агрессией уже полтора года, слышали во всех уголках мира. После войны к нашей стране ожидается рекордный интерес иностранных туристов.

TRAVEL РБК-Украина составило список из 10 мест, которыми украинцы гордятся и которые стоит показывать гостям.

Собор святой Софии в Киеве – самое известное сакральное сооружение в Украине, которое занесено в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Величественный памятник архитектуры датируется 11 веком. До 13 века это была главная церковь Руси, на территории которой хоронили киевских князей. В 17 веке там основали мужской монастырь. В соборе можно увидеть фрагменты фресок 11 и 18 веков.

Центр Львова – ансамбль исторического центра также находится в Списке всемирного наследия ЮНЕСКО. Старый город – это средневековые пешеходные кварталы вокруг площади Рынок с храмами (Армянская церковь, Доминиканский костел, костел и монастырь бернардинов), ратушей и множеством ресторанов и кафе.

Фото: Архитектура в центре Львова (pixabay.com)

Исторический центр Одессы – внесен в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО под угрозой. Старинный район города поражает красотой архитектуры. Там находится один из самых известных оперных театров мира, дворец Потоцких, Свято-Преображенский собор 18 века, Потемкинская лестница, построенная почти 2 века назад.

Каменец-Подольский замок в Хмельницкой области – крепость на скале над рекой Смотрич. Это одно из известнейших туристических мест Украины. В 11 веке там построили деревянную крепость, а в 13-м – каменную. В разное время Каменец-Подольский замок служил оборонительной крепостью и резиденцией для разных правителей. Теперь там музей.

Фото: Каменец-Подольский замок (pixabay.com)

Дендропарки "Софиевка" и "Александрия" – это захватывающая парковая архитектура со столетней историей и тысячами видов растений, которая привлекает тысячи туристов. В Умани Черкасской области расположен уникальный дендропарк "Софиевка", иллюстрирующий поэмы Гомера, который создал для своей жены Софии магнат Станислав Потоцкий. Дендропарк в Белой Церкви Киевской области также достоин внимания и восхищения. Для его создания графиня Александра Браницкая пригласила лучших европейских архитекторов.

Озеро "Синевир" в Закарпатье. Это самое высокогорное озеро в украинских Карпатах. Его примерный возраст – 10 тысяч лет. Одна из самых популярных туристических локаций в регионе и одно из семи чудес Украины. Площадь живописного озера – 7 га, глубина – до 24 м. Купаться в нем запрещено.

Бакота – территория с живописными видами на месте затопленного села в Хмельницкой области на реке Днестр. Местность оказалась под водой из-за строительства Днестровского гидроузла около 40 лет назад, людей оттуда переселили. Сейчас территория водоема принадлежит Национальному природному парку Подольские Товтры. На Бакоту приезжают любоваться увлекательными видами, летом – купаться в "бакотском море".

Фото: Озеро Синевир в Закарпатье (unsplash.com)

Природа карпатских гор. Горные массивы с полонинами и высокогорными озерами, курорты для отдыха летом и катание на лыжах зимой – это то, что привлекало массу иностранных туристов в Украину до войны. Карпатский регион вызывает восхищение сохранением традиций и аутентики. Там также сохранились деревянные церкви, которые также защищает ЮНЕСКО.

Арабатская Стрелка – оккупированная территория Херсонщины, которая ежегодно привлекала миллионы туристов на морской отдых. Природа на полуостровепоблизости северо-восточного побережья Крыма – бесконечные белоснежные пляжи, соленые озера и степные растения. В селе Приозерное есть розовое соленое озеро, которое сравнивают с марсианскими пейзажами.

Фото: Горы в Крыму (pixabay.com)

Крымские горы – живописные вершины, привлекавшие до оккупации тысячи любителей походов. Мангуп, Роман Кош, Демерджи, Большой крымский каньон и Ай-Петри – названия локаций, которые следует посетить после победы, чтобы на туристических маршрутах любоваться захватывающими пейзажами и морем.

Напомним, мы рассказывали, о каком отдыхе мечтают защитники после победы.