Акула укусила туриста на популярному європейському курорті: де слід бути уважними

Акули порушують спокій відпочивальників не лише у Єгипті. Днями атаки зазнав турист на пляжі у популярному місці Іспанії.

Тварина вкусила чоловіка на мілині на пляжі в Оліві у провінції Валенсія, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на newsweek.com.

Інцидент стався днями, після чого влада закрила пляж Rabdells, щоб вивчити навколишні води. Відпочивальник стояв на мілині, коли помітив, як до нього наближається тінь. Потім він відчув удар та укус в ногу.

"Я не встиг злякатися. Помітивши, що з мене тече кров, я пішов у море, щоб не лякати інших людей", – розповів він.

Пізніше туриста доправили до місцевого медичного центру, де йому обробили рану та зробили щеплення від правця.

У зв'язку із інцидентом влада закрила кілька пляжів та почала розслідування, чи не було ще постраждалих.

Експерти припускають, що туриста вкусила блакитна акула. Блакитні акули мешкають біля берегів усіх континентів, крім Антарктиди. Вони можуть досягати до 4 м у довжину. Зазвичай вони не агресивні до людей, бо полюють на рибу, але можуть помилково вкусити та відразу відпустити. Загалом відомо лише про 13 випадків нападів акул цього виду.

Фото: Пляж в Оліві, біля якого стався напад акули (booking.com)

Хоча плавати поблизу берега для блакитних акул не притаманно, цього літа кілька акул було помічено на Майорці, в Аліканте, Понтеведрі та Ферролі.

Днями акулу помітили на популярному курорті Єгипту Дахаб. Через інцидент влада закривала пляжі.

Раніше українцям назвали помилки на відпочинку у Єгипті. Зокрема, не можна годувати риб, щоб не приваблювати до берега акул.