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Акула укусила туриста на популярном европейском курорте: где следует быть внимательными

Среда 23 августа 2023 14:30
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Акула укусила туриста на популярном европейском курорте: где следует быть внимательными Фото: Акула у пляжа в Испании (коллаж РБК-Украина)
Автор: Ольга Маджумдар

Акулы нарушают покой отдыхающих не только в Египте. На днях атаке подвергся турист на пляже в популярном месте Испании.

Животное укусило мужчину на мели на пляже в Оливе в провинции Валенсия, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на newsweek.com.

Инцидент произошел на днях, после чего власти закрыли пляж Rabdells, чтобы изучить окружающие воды. Отдыхающий стоял на мели, когда заметил, как к нему приближается тень. Затем он почувствовал удар и укус в ногу.

"Я не успел испугаться. Заметив, что из меня течет кровь, я пошел в море, чтобы не пугать других людей", – рассказал он.

Позже туриста доставили в местный медицинский центр, где ему обработали рану и привили от столбняка.

В связи с инцидентом власти закрыли несколько пляжей и начали расследование, не было ли еще пострадавших.

Эксперты предполагают, что туриста укусила голубая акула. Голубые акулы обитают у берегов всех континентов, кроме Антарктиды. Они могут достигать до 4 м в длину. Обычно они не агрессивны к людям, потому что охотятся за рыбой, но могут ошибочно укусить и сразу отпустить. Всего известно лишь о 13 случаях нападений акул этого вида.

Акула укусила туриста на популярном европейском курорте: где следует быть внимательнымиФото: Пляж в Оливе, возле которого произошло нападение акулы (booking.com)

Хотя плавать у берега для голубых акул не характерно, этим летом несколько акул были замечены на Майорке, в Аликанте, Понтеведре и Ферроле.

На днях акулу заметили на популярном курорте Египта Дахаб. Из-за инцидента власти закрывали пляжи.

Ранее украинцам назвали ошибки на отдыхе в Египте. В частности, нельзя кормить рыб, чтобы не привлекать к берегу акул.

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