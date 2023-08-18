На популярному курорті Єгипту знову з'явилися акули: що кажуть туристам

Днями на популярному серед дайверів курорті Дахаб у Єгипті акула налякала туристів. Через відео із двометровим хижаком влада терміново закрила пляжі для купання та спорту.

Після перевірки території пляжі вирішили знов відкрити, хоча вид акули так і не встановили, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на ahram.org.eg.

Офіційне джерело з Міністерства охорони навколишнього середовища повідомило, що пляжі Дахаба в Південному Синаї знову відкрилися. Влада визначила, що територія безпечна після появи акул біля берегів у вівторок.

Йдеться про випадок неподалік від берега у Дахабі, який знаходиться за 90 км від Шарм-ель-Шейху. Туристи зняли на відео двометрову акулу. Тоді на пляжах заборонили всі водні активності.

"Рішення про закриття стосувалося території, що простягається на два кілометри на північ і два кілометри на південь від набережної в Дахабі", – розповів голова Агентства з охорони природи при міністерстві навколишнього середовища Мохамед Салем.

Чиновник підтвердив, що акула мала довжину близько двох метрів, але влада не змогла визначити її точний вид.

"Акули наважуються наблизитися до берегової лінії – це цілком нормальне явище, і вони не обов’язково становлять загрозу для пляжників. Деякі навіть живуть у коралових рифах біля узбережжя Червоного моря", – зазначив він.

Між тим, акули на єгипетських курортах інколи нападають на туристів. 8 червня 2023 року у Хургаді на 23-річного росіянина напала тигрова акула. Інцидент стався на найпопулярнішому пляжі Dream Beach на очах інших туристів, але ніхто не встиг допомогти постраждалому.

На початку липня 2022 року пляжі Червоного моря закривали через загибель двох європейських туристок на курорті Хургада. 2020 року в Хургаді акула покусала українських туристів – матір та 12-річного сина. Хлопчику довелося ампутувати частину руки.

У січні 2015 року поряд з пляжами Дахаба 1,5-метрова акула покалічила двох молодих туристів, які займалися дайвінгом.

Тим часом, українцям назвали помилки на відпочинку у Єгипті. Зокрема, не можна годувати риб, щоб не приваблювати до берега акул.