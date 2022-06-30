Активы туркомпании TUI арестованы. Вернут ли деньги клиентам

Подобные дела затягиваются в судах на годы

Клиенты TUI смогут вернуть средства после того, как активы компании будут под контролем АРМА. Об этом в комментарии TRAVEL РБК-Украина сказала глава Государственного агентства развития туризма Украины (ГАРТ) Марьяна Олеськив.

Накануне СБУ арестовала корпоративные права компании TUI. Она была связана с российским миллиардером Алексеем Мордашовым, сообщало РБК-Украина.



"Что касается возврата средств, то сначала все активы компании должны быть переданы в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА). ГАРТ инициирует встречу с представителями АРМА, на которой будет обсужден алгоритм возврата средств украинцам", — отметила она.



Если туристическая компания банкротится, сегодня деньги за туры украинцам возвращают только в судебном порядке. Из-за того, что процедура прописана неидеально, дела в судах затягиваются на годы, сказала глава Гостуризма.



Также во время действия военного положения "зависли" деньги клиентов и других компаний, которые работают в Украине вполне легально. Война считается форс-мажором, и уплаченные средства в большинстве случаев не возвращаются.

Впрочем, ряд туроператоров уже пообещали, что после завершения войны и после открытия воздушного пространства с туристами будут заключать дополнительные соглашения к договорам на туристическое обслуживание.



С первой половины 2020 года в Украине разрабатывают новый Закон Украины "О туризме". Там детально прописана процедура возврата средств клиентам и предусмотрено страхование туриста.



"Закон сейчас принят в первом чтении, и он готовится к принятию в целом. Закон регулирует ответственность туроператоров и турагентов перед туристом и наконец должен защитить права украинцев и гарантировать им возврат средств в случае неплатежеспособности туроператора", — добавила Марьяна Олеськив.



В случае принятия Верховной Радой этого закона должен появиться более действенный алгоритм того, как туристы будут получать компенсацию средств от туроператоров, если будут возникать непредвиденные обстоятельства, отметила глава ведомства.

Напомним, в Украине арестовали имущество российских корпораций на 4,5 млрд грн.