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В Украине арестовали имущество российских корпораций на 4,5 млрд грн

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Понедельник 27 июня 2022 17:45
В Украине арестовали имущество российских корпораций на 4,5 млрд грн Фото: в Украине арестовали имущество российских корпораций на 4,5 млрд грн (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Украине наложили арест на имущество российских корпораций. Общая сумма имущества составляет более 4,5 млрд гривен.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Офиса генерального прокурора.

"В ходе досудебного расследования, начатого по факту планирование и ведение агрессивной войны РФ против Украины, установлено, в том числе скрытые в оффшорных юрисдикциях, активы российских корпораций, которые могли использоваться в подрывной деятельности против страны", - пишет пресс-служба.

Арест был наложен на девять украинских предприятий, принадлежащих российским холдинговым компаниям:

  • "Ростех";
  • "Татнефть";
  • "РусАл";
  • "Группа ГМС";

Также арест был наложен и на 70 объектов недвижимого имущества, имущественные комплексы и земельные участки, чья стоимость более 4,5 млрд грн.

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