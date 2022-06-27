В Украине арестовали имущество российских корпораций на 4,5 млрд грн
В Украине наложили арест на имущество российских корпораций. Общая сумма имущества составляет более 4,5 млрд гривен.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Офиса генерального прокурора.
"В ходе досудебного расследования, начатого по факту планирование и ведение агрессивной войны РФ против Украины, установлено, в том числе скрытые в оффшорных юрисдикциях, активы российских корпораций, которые могли использоваться в подрывной деятельности против страны", - пишет пресс-служба.
Арест был наложен на девять украинских предприятий, принадлежащих российским холдинговым компаниям:
- "Ростех";
- "Татнефть";
- "РусАл";
- "Группа ГМС";
Также арест был наложен и на 70 объектов недвижимого имущества, имущественные комплексы и земельные участки, чья стоимость более 4,5 млрд грн.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.