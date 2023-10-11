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До аеропорту Жешув у Польщі запустили поїзд: скільки часу займе дорога

Середа 11 жовтня 2023 13:05
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До аеропорту Жешув у Польщі запустили поїзд: скільки часу займе дорога Фото: Нова залізнична лінія до аеропорту Жешув (колаж РБК-Україна)
Автор: Ольга Маджумдар

Українцям, які подорожують літаком із Жешува у Польщі, тепер зручніше добиратися до аеропорту з міста. У жовтні запустили нове залізничне сполучення.

Тепер доїхати до аеропорту Жешув-Ясенка можна за 13-18 хвилин, що набагато швидше, ніж автомобілем чи автобусом, повідомляє РБК-Україна з посиланням на shoppingpl.com.

Компанія PKP збудувала 5 км нової колії, щоб відкрити нове сполучення до міжнародного аеропорту. Залізничний маршрут між зупинкою у Жешуві Zaczernie (Зачерне) і аеропортом має дві нові станції: Głogów Małopolski Południowy і Jasionka Lotnisko (Ясенка Аеропорт).

Дістатися до аеропорту з Жешува зі станції "Жешув Середмістя" поїздом можна за 13 хв. Зі станції "Жешув Головний" – за 18 хв (12 км). Дорога від станції "Жешув Західний" займає 15 хв.

До аеропорту Жешув у Польщі запустили поїзд: скільки часу займе дорогаФото: Пасажири в аеропорту Ясенка (facebook.com/PLRZE)

На маршруті в аеропорт курсують 12 пар поїздів залізничної компанії Polregio. Відправлення відбувається приблизно раз на годину. Вартість проїзду від станції Rzeszów Główny – 3,7 злотих (31 грн).

Через закрите небо України українці користуються аеропортами у сусідніх країнах. Найближчий – в польському аеропорту Жешув. Раніше ми розповідали, як дістатися до нього поїздом або автобусом.

Також ми розповідали, скільки коштуватимуть квитки на новий поїзд до Польщі – із Рава-Руської до Варшави, який почне курсувати із 15 жовтня.

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