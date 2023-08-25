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В аеропорту Варшави з'явилася послуга для неуважних пасажирів: про що йдеться

Фото: Нова послуга в аеропорту Варшави (колаж РБК-Україна)
Автор: Ольга Маджумдар

В аеропорту Шопена у Варшаві з'явилася корисна послуга для неуважних пасажирів. Якщо у ручній поклажі опиняться цінні речі, заборонені для перевезення у салоні літака, їх не доведеться викидати.

Натомість мандрівникам пропонують надіслати їх поштою, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на avianews.com.

Пасажи в аеропортах нерідко плутають, які речі дозволені у ручній поклажі. Через це на пунктах огляду доводиться виймати та викидати ємності з рідинами чи предмети що колються. Це може бути великий флакон дорогих парфумів чи пляшка алкоголю, манікюрний інструмент чи складаний ніж.

Нова послуга у варшавському аеропорту Шопена дозволить власникам зберегти ці речі. Їх пропонується відправити додому за допомогою поштомата. Він розташований у зоні прискореного огляду Fast Track.

Для того, щоб потрапити у цю зону, слід необхідно сплатити за послугу Fast Track й показати співробітнику служби безпеки предмет, який пасажир хоче відправити поштою. Після отримання дозволу можна обрати пакування необхідного розміру, скласти річ і залишити її в поштоматі.

Подвійна оплата – за послугу Fast Track та відправку предмета додому – пояснюється залученням співробітника служби безпеки аеропорту, який перевіряє річ пасажира та супроводжує його до поштомату.

Наразі надіслати речі можна лише у межах Польщі. Пасажир може вказати адресу або вибрати інший поштомат. Оператором доставки є оператор InPost.

Раніше ми писали, як українцям доїхати до Польщі у вересні.

Також повідомлялося, як встигнути купити квитки на потяги з України до Польщі

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ПольщаВаршавааеропортпасажири