В аэропорту Варшавы появилась услуга для невнимательных пассажиров: о чем идет речь

В аэропорту Шопена в Варшаве появилась полезная услуга для невнимательных пассажиров. Если в ручной клади окажутся ценные вещи, запрещенные для перевозки в салоне самолета, их не придется выбрасывать.

Вместо этого путешественникам предлагают отправить их по почте, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на avianews.com.

Пассажи в аэропортах часто путают, какие вещи разрешены в ручной клади. Поэтому на пунктах осмотра приходится вынимать и выбрасывать емкости с жидкостями или колющиеся предметы. Это может быть большой флакон дорогих духов или бутылка алкоголя, маникюрный инструмент или складной нож.

Новая услуга в варшавском аэропорту Шопена позволит владельцам сохранить эти вещи. Их предлагается отправить домой с помощью почтомата. Он расположен в зоне ускоренного обзора Fast Track.

Для того чтобы попасть в эту зону, необходимо оплатить услугу Fast Track и показать сотруднику службы безопасности предмет, который пассажир хочет отправить по почте. После получения разрешения можно выбрать упаковку необходимого размера, сложить вещь и оставить ее в почтмате.

Двойная оплата – за услугу Fast Track и отправку предмета домой – объясняется привлечением сотрудника службы безопасности аэропорта, который проверяет вещь пассажира и сопровождает его к почтомату.

Пока отправить вещи можно только в пределах Польши. Пассажир может указать адрес или выбрать другой почтомат. Оператором доставки является оператор InPost.

Раньше мы писали, как украинцам доехать до Польши в сентябре.

Также сообщалось, как успеть купить билеты на поезда из Украины в Польшу.