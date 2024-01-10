Аеропорти і залізниця. У яких країнах страйки заважатимуть поїздкам у січні

У Європі починається хвиля страйків працівників транспортної галузі після перерви на час новорічних свят. У кількох країнах поїздки будуть ускладнені через протести в аеропортах чи на залізниці.

У яких країнах очікуються страйки у січні, РБК-Україна розповідає з посиланням на schengenvisainfo.com.

Через страйк у Німеччині скасовані 80% поїздів

У Німеччині 10 січня почався триденний страйк профспілки машиністів Німеччини (GDL) через тривалу суперечку із Deutsche Bahn щодо умов праці та оплати. Протестують машиністи вантажного та пасажирського транспорту. На період страйку з 10 по 12 січня Deutsche Bahnа скасував близько 80% поїздів далекого прямування. Доступні будуть деякі регіональні, міжміські поїзди та електрички близького сполучення S-Bahn. Пасажирів закликають не планувати поїздки на ці дні, а квитки будуть дійсні на поїзди у найближчі дні після закінчення страйку.

Водночас упродовж 2024 року очікуються подальші страйки профспілки.

В Іспанії та Італії протести відбудуться в аеропортах

Співробітники служби безпеки в аеропорту Аліканте-Ельче страйкуватимуть до 14 січня у визначені години двічі на день. Це впливатиме на контроль безпеки та обробку багажу з 8:45 до 9:45 ранку та з 18:00 до 19:00. Пасажирам рекомендують обирати альтернативні рейси.

24 січня в Італії відбудеться загальнонаціональний страйк громадського транспорту, який зачепить роботу метро, автобусів та трамваїв. Авіапасажири також стикнуться із затримками та скасуваннями рейсів, бо авіадиспетчери планують страйкувати з 13:00 до 17:00.

Страйки залізничників Франції можуть відновитися

Французькі залізничні профспілки SudRail і CGT des Cheminots також сперечаються щодо оплати праці працівників. На час різдвяних і новорічних свят вони вирішили не страйкувати. Але страйки можуть відновитися після сезону відпусток.

Нагадаємо, ми писали, що у Німеччині починаються масштабні страйки на дорогах. Із 8 січня фермери почали перекривати дороги та автомагістралі по всій країні.

Також ми розповідали, що перебої в русі поїздів триватимуть на німецькій залізниці триватимуть у 2024 році. За скасовані поїздки пасажири можуть отримати компенсацію.

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